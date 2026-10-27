STOXX-Handel: So performt der Euro STOXX 50 am Dienstagmittag

STOXX-Handel im Blick

27.10.26 12:25 Uhr

Am Dienstag zeigen sich die Anleger in Europa zuversichtlich.

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,37 Prozent stärker bei 6.138,56 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5,241 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,118 Prozent schwächer bei 6.109,00 Punkten, nach 6.116,23 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.143,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.095,64 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Stand von 6.302,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.282,21 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5.711,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.376,81 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 127,42 EUR), Infineon (+ 2,43 Prozent auf 51,42 EUR), Siemens (+ 0,86 Prozent auf 263,65 EUR), SAP SE (+ 0,80 Prozent auf 213,95 EUR) und Airbus SE (+ 0,64 Prozent auf 194,72 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,17 Prozent auf 40,06 EUR), Intesa Sanpaolo (-1,50 Prozent auf 5,91 EUR), Rheinmetall (-1,45 Prozent auf 1.019,20 EUR), Eni (-1,33 Prozent auf 26,76 EUR) und Deutsche Börse (-1,08 Prozent auf 310,90 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1.743.863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 551,148 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net