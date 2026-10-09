STOXX-Handel: STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen

STOXX 50 aktuell

09.10.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Im STOXX 50 ging es im STOXX-Handel letztendlich um 0,93 Prozent aufwärts auf 5.308,62 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,214 Prozent auf 5.270,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5.259,69 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.270,94 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5.321,12 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,262 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.337,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.385,09 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4.767,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 7,09 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 4,82 Prozent auf 27,20 GBP), SAP SE (+ 3,70 Prozent auf 191,46 EUR), Siemens (+ 2,97 Prozent auf 272,10 EUR), UBS (+ 2,76 Prozent auf 39,90 CHF) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,64 Prozent auf 86,94 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Deutsche Telekom (-7,94 Prozent auf 24,70 EUR), National Grid (-0,48 Prozent auf 11,47 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,24 Prozent auf 6,13 EUR), Nestlé (+ 0,05 Prozent auf 76,04 CHF) und Airbus SE (+ 0,20 Prozent auf 187,70 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 17.576.402 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 620,600 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 7,23 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net