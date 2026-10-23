STOXX-Handel STOXX 50 beendet die Freitagssitzung im Minus

STOXX 50-Entwicklung

23.10.26 17:57 Uhr

STOXX 50-Kurs am Freitag zum Handelsschluss.

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,64 Prozent schwächer bei 5.313,72 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,123 Prozent auf 5.354,69 Punkte an der Kurstafel, nach 5.348,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5.289,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.354,69 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 1,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.352,67 Punkte. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 5.377,33 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 4.786,47 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 4,35 Prozent auf 6,39 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,72 Prozent auf 40,33 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,46 Prozent auf 95,10 GBP), Siemens (+ 0,43 Prozent auf 256,80 EUR) und Rheinmetall (+ 0,39 Prozent auf 1.019,00 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Rolls-Royce (-7,57 Prozent auf 11,64 GBP), Richemont (-6,38 Prozent auf 161,45 CHF), Deutsche Telekom (-3,17 Prozent auf 25,35 EUR), Siemens Energy (-2,88 Prozent auf 118,68 EUR) und Novo Nordisk (-1,74 Prozent auf 260,15 DKK).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Rolls-Royce-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 35.699.933 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 575,737 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net