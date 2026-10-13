STOXX-Handel: STOXX 50 in Grün

Kursverlauf

13.10.26 12:26 Uhr

Der STOXX 50 verzeichnet am Dienstagmittag Kursgewinne.

Um 12:09 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,53 Prozent höher bei 5.368,11 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,087 Prozent auf 5.335,37 Punkte an der Kurstafel, nach 5.340,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5.374,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.335,37 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 5.332,59 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 5.370,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4.719,93 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,29 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell AstraZeneca (+ 2,15 Prozent auf 122,84 GBP), Zurich Insurance (+ 1,87 Prozent auf 589,60 CHF), Deutsche Telekom (+ 1,84 Prozent auf 25,44 EUR), Roche (+ 1,81 Prozent auf 366,50 CHF) und Novartis (+ 1,57 Prozent auf 121,84 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Richemont (-1,02 Prozent auf 169,90 CHF), Siemens Energy (-0,74 Prozent auf 145,70 EUR), Rio Tinto (-0,64 Prozent auf 70,98 GBP), Rolls-Royce (-0,54 Prozent auf 13,88 GBP) und RELX (-0,38 Prozent auf 27,50 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 6.060.252 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 617,285 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,25 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net