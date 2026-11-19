STOXX 50-Entwicklung

Der STOXX 50 zeigte sich schlussendlich leichter.

Am Donnerstag verlor der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,87 Prozent auf 5.295,28 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,275 Prozent auf 5.356,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5.341,63 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5.293,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.365,99 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 4,17 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.360,74 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.466,67 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.11.2025, den Wert von 4.710,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,82 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.674,85 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 0,97 Prozent auf 177,15 CHF), UniCredit (+ 0,45 Prozent auf 80,32 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,35 Prozent auf 68,22 CHF), Siemens (+ 0,34 Prozent auf 266,90 EUR) und Airbus SE (+ 0,18 Prozent auf 198,22 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen SAP SE (-3,56 Prozent auf 187,02 EUR), Novartis (-3,22 Prozent auf 127,24 CHF), National Grid (-2,57 Prozent auf 12,15 GBP), AstraZeneca (-2,51 Prozent auf 133,04 GBP) und Rheinmetall (-2,50 Prozent auf 725,60 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 25.120.410 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 476,685 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 hat die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,16 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net