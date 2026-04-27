DAX24.134 +0,2%Est505.880 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 +2,7%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.474 -0,9%Euro1,1695 -0,2%Öl111,2 +2,7%Gold4.610 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NEL ASA A0B733 Siemens 723610 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- OpenAI, Novo Nordisk, NEL ASA, DroneShield, BASF, Alphabet, Advantest, BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
STOXX 50-Performance im Blick

STOXX-Handel: STOXX 50 liegt im Plus

28.04.26 12:25 Uhr
STOXX-Handel: STOXX 50 liegt im Plus | finanzen.net

Der STOXX 50 zeigt sich derzeit wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.198,00 EUR -30,40 EUR -2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BNP Paribas S.A.
90,57 EUR 0,82 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BP plc (British Petrol)
6,81 EUR 0,24 EUR 3,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EssilorLuxottica
187,20 EUR 1,10 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5,74 EUR 0,06 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
London Stock Exchange (LSE)
115,40 EUR 0,95 EUR 0,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
111,76 CHF -2,32 CHF -2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
30,86 EUR -0,32 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rio Tinto plc
85,83 EUR 0,58 EUR 0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
314,60 CHF -6,60 CHF -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
38,42 EUR 1,36 EUR 3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
254,70 EUR 1,50 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
173,30 EUR -5,66 EUR -3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
66,44 EUR 2,05 EUR 3,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Stoxx Europe 50
5.044,8 PKT 4,7 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,01 Prozent höher bei 5.040,73 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,128 Prozent auf 5.033,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5.040,09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.019,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.049,24 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4.807,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.045,41 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, bei 4.379,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,69 Prozent zu. Bei 5.315,22 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 3,37 Prozent auf 5,92 GBP), UniCredit (+ 3,18 Prozent auf 66,44 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,46 Prozent auf 33,33 GBP), Siemens (+ 1,15 Prozent auf 254,75 EUR) und Rio Tinto (+ 1,14 Prozent auf 74,31 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Novartis (-2,96 Prozent auf 110,70 CHF), Siemens Energy (-2,06 Prozent auf 173,76 EUR), Roche (-1,31 Prozent auf 317,00 CHF), RELX (-1,11 Prozent auf 26,81 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,11 Prozent auf 98,32 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6.525.104 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 481,618 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
24.04.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
24.04.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
24.04.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2026Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
24.04.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
03.12.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen