STOXX-Handel: STOXX 50 liegt im Plus

STOXX 50-Performance im Blick

Der STOXX 50 zeigt sich derzeit wenig verändert.

Am Dienstag notiert der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,01 Prozent höher bei 5.040,73 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,128 Prozent auf 5.033,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5.040,09 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5.019,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5.049,24 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4.807,93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5.045,41 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, bei 4.379,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,69 Prozent zu. Bei 5.315,22 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BP (+ 3,37 Prozent auf 5,92 GBP), UniCredit (+ 3,18 Prozent auf 66,44 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,46 Prozent auf 33,33 GBP), Siemens (+ 1,15 Prozent auf 254,75 EUR) und Rio Tinto (+ 1,14 Prozent auf 74,31 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Novartis (-2,96 Prozent auf 110,70 CHF), Siemens Energy (-2,06 Prozent auf 173,76 EUR), Roche (-1,31 Prozent auf 317,00 CHF), RELX (-1,11 Prozent auf 26,81 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,11 Prozent auf 98,32 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6.525.104 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 481,618 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net