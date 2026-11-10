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STOXX-Handel: STOXX 50 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus

STOXX-Handel: STOXX 50 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus

STOXX 50-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,356.60 EUR -1.60 EUR -0.12 %
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Barclays plc
5.24 EUR 0.03 EUR 0.65 %
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BP plc (British Petrol)
6.52 EUR -0.13 EUR -1.97 %
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HSBC Holdings plc
16.16 EUR 0.01 EUR 0.04 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.49 EUR 0.07 EUR 1.14 %
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London Stock Exchange (LSE)
112.20 EUR 0.10 EUR 0.09 %
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National Grid plc
15.02 EUR -0.18 EUR -1.15 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
35.06 EUR -0.50 EUR -1.41 %
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Rheinmetall AG
875.50 EUR 29.90 EUR 3.54 %
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Rolls-Royce Plc
16.26 EUR 0.81 EUR 5.21 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
43.54 EUR -0.45 EUR -1.03 %
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Siemens AG
276.95 EUR 5.05 EUR 1.86 %
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Siemens Energy AG
125.64 EUR 0.80 EUR 0.64 %
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UniCredit S.p.A.
83.97 EUR 2.05 EUR 2.50 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,487.47 EUR 38.63 EUR 0.71 %
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Um 09:11 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,95 Prozent auf 5.500,70 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,452 Prozent fester bei 5.473,47 Punkten in den Handel, nach 5.448,84 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 5.501,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.473,47 Punkten lag.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der STOXX 50 5.305,21 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.541,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4.781,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,96 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,61 Prozent auf 875,90 EUR), Rolls-Royce (+ 3,38 Prozent auf 13,65 GBP), Barclays (+ 2,36 Prozent auf 4,40 GBP), Siemens Energy (+ 2,34 Prozent auf 127,00 EUR) und UniCredit (+ 2,29 Prozent auf 83,80 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil BP (-0,88 Prozent auf 5,52 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,85 Prozent auf 36,70 GBP), National Grid (-0,44 Prozent auf 12,50 GBP), RELX (-0,37 Prozent auf 29,63 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,32 Prozent auf 93,50 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1.273.259 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 494,723 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,33 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,03 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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08:01 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK

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