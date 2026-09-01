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STOXX 50 im Fokus

STOXX-Handel STOXX 50 mittags in der Verlustzone

STOXX-Handel STOXX 50 mittags in der Verlustzone

Der STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,423.80 EUR -10.00 EUR -0.70 %
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BP plc (British Petrol)
6.29 EUR -0.07 EUR -1.16 %
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HSBC Holdings plc
17.89 EUR 0.01 EUR 0.06 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.67 EUR 0.08 EUR 1.26 %
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London Stock Exchange (LSE)
103.65 EUR -0.35 EUR -0.34 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
30.64 EUR 0.04 EUR 0.13 %
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Richemont
197.85 EUR -6.85 EUR -3.35 %
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Rio Tinto plc
87.40 EUR -0.98 EUR -1.11 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
372.10 EUR 6.10 EUR 1.67 %
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SAP SE
181.64 EUR -1.34 EUR -0.73 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
40.32 EUR -0.07 EUR -0.17 %
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Siemens AG
273.75 EUR -3.30 EUR -1.19 %
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Siemens Energy AG
141.32 EUR 1.06 EUR 0.76 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,388.35 EUR -21.41 EUR -0.4 %
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Um 12:09 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,47 Prozent auf 5.384,35 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,037 Prozent auf 5.407,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5.409,76 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.418,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.383,87 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 5.454,39 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 5.189,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4.509,93 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,62 Prozent zu. Bei 5.572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. 4.674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Intesa Sanpaolo (+ 1,26 Prozent auf 6,67 EUR), Roche (+ 0,92 Prozent auf 350,70 CHF), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,19 Prozent auf 34,39 GBP), Siemens Energy (+ 0,17 Prozent auf 141,32 EUR) und HSBC (+ 0,10 Prozent auf 15,35 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil RELX (-1,86 Prozent auf 25,83 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,61 Prozent auf 86,94 GBP), Siemens (-1,49 Prozent auf 273,70 EUR), SAP SE (-1,31 Prozent auf 181,84 EUR) und Rio Tinto (-1,31 Prozent auf 74,82 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 6.020.005 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 559,550 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die BP-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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08:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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