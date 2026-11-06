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STOXX 50-Performance

STOXX-Handel STOXX 50 notiert am Freitagmittag im Minus

STOXX-Handel STOXX 50 notiert am Freitagmittag im Minus

Der STOXX 50 bewegt sich heute im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,292.40 EUR 72.40 EUR 5.93 %
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AstraZeneca PLC
163.00 EUR -5.50 EUR -3.26 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
54.46 EUR -1.64 EUR -2.92 %
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BP plc (British Petrol)
6.69 EUR -0.03 EUR -0.40 %
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Enel S.p.A.
9.60 EUR -0.14 EUR -1.41 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.17 EUR -0.10 EUR -1.52 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
570.00 EUR -21.00 EUR -3.55 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
35.22 EUR -0.90 EUR -2.49 %
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Rheinmetall AG
808.90 EUR -20.60 EUR -2.48 %
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Rolls-Royce Plc
14.87 EUR -0.30 EUR -2.00 %
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Siemens AG
264.95 EUR -6.25 EUR -2.30 %
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Siemens Energy AG
115.78 EUR 2.48 EUR 2.19 %
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UBS
43.45 EUR -1.10 EUR -2.47 %
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UniCredit S.p.A.
76.47 EUR -0.46 EUR -0.60 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,323.16 EUR -95.84 EUR -1.77 %
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Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 1,82 Prozent schwächer bei 5.320,25 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,812 Prozent schwächer bei 5.375,01 Punkten, nach 5.419,00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 5.320,14 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.375,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 1,19 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der STOXX 50 noch bei 5.334,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der STOXX 50 bei 5.507,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4.735,30 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,32 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5.572,96 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 0,81 Prozent auf 114,76 EUR), Rolls-Royce (-0,29 Prozent auf 12,36 GBP), UniCredit (-0,60 Prozent auf 76,47 EUR), Enel (-0,65 Prozent auf 9,67 EUR) und UBS (-0,68 Prozent auf 39,62 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-4,54 Prozent auf 803,30 EUR), RELX (-4,18 Prozent auf 29,55 GBP), AstraZeneca (-3,95 Prozent auf 134,88 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,80 Prozent auf 572,00 EUR) und BAT (-3,79 Prozent auf 45,38 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6.450.215 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 mit 515,535 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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11:56 Rheinmetall Buy UBS AG
10:51 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
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