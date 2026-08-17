STOXX-Handel STOXX 50 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

STOXX 50 im Fokus

18.08.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 verlor am Abend an Wert.

Am Dienstag stand der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,50 Prozent im Minus bei 5.473,23 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5.494,22 Zählern und damit 0,115 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5.500,53 Punkte).

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5.495,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.463,34 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.385,08 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5.068,47 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, bei 4.560,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10,41 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell RELX (+ 2,83 Prozent auf 25,40 GBP), BP (+ 2,68 Prozent auf 5,34 GBP), AstraZeneca (+ 2,13 Prozent auf 118,06 GBP), GSK (+ 1,97 Prozent auf 18,88 GBP) und National Grid (+ 1,81 Prozent auf 12,11 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-5,23 Prozent auf 154,28 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,94 Prozent auf 80,56 CHF), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,80 EUR), Airbus SE (-2,10 Prozent auf 209,80 EUR) und Rolls-Royce (-1,66 Prozent auf 15,38 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 50.992.512 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 608,806 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,99 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net