STOXX-Handel STOXX 50 verbucht Abschläge

Index im Blick

Derzeit herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Um 12:09 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,15 Prozent auf 5.064,97 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 5.072,60 Punkte an der Kurstafel, nach 5.072,37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5.072,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.062,59 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,216 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2026, lag der STOXX 50 noch bei 4.977,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5.084,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.05.2025, wurde der STOXX 50 auf 4.397,53 Punkte taxiert.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,17 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5.315,22 Punkte. Bei 4.674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Unilever (+ 1,36 Prozent auf 43,56 GBP), RELX (+ 0,34 Prozent auf 26,91 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,12 Prozent auf 33,30 GBP), BP (-0,14 Prozent auf 5,83 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0,25 Prozent auf 95,26 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen AstraZeneca (-2,47 Prozent auf 136,04 GBP), GSK (-1,09 Prozent auf 19,08 GBP), BAT (-0,90 Prozent auf 42,84 GBP), Rolls-Royce (-0,84 Prozent auf 11,72 GBP) und National Grid (-0,73 Prozent auf 13,03 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das Handelsvolumen der Rolls-Royce-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 2.259.720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 459,649 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Unter den STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,50 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net