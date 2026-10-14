STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsende im Aufwind

Kursentwicklung

14.10.26 17:57 Uhr

So performte der STOXX 50 am Mittwoch letztendlich.

Am Mittwoch tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,75 Prozent fester bei 5.355,72 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,014 Prozent höher bei 5.316,43 Punkten, nach 5.315,67 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5.316,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.360,09 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,808 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5.319,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5.377,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der STOXX 50 bei 4.703,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,04 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.572,96 Punkten. Bei 4.674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell GSK (+ 3,59 Prozent auf 18,16 GBP), AstraZeneca (+ 3,40 Prozent auf 123,00 GBP), Rheinmetall (+ 3,14 Prozent auf 983,30 EUR), Roche (+ 3,09 Prozent auf 370,90 CHF) und Novartis (+ 2,82 Prozent auf 122,66 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-5,44 Prozent auf 135,28 EUR), UBS (-1,55 Prozent auf 39,47 CHF), Rio Tinto (-1,06 Prozent auf 69,23 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,05 Prozent auf 78,88 CHF) und Barclays (-0,97 Prozent auf 4,32 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 30.481.726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 607,342 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,55 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net