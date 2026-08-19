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STOXX 50-Performance im Blick

STOXX-Handel STOXX 50 zum Handelsende im Seitwärtstrend

STOXX-Handel STOXX 50 zum Handelsende im Seitwärtstrend

Das machte das Börsenbarometer in Europa zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
203.85 EUR -3.60 EUR -1.74 %
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ASML NV
1,496.20 EUR -9.80 EUR -0.65 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
48.76 EUR 0.82 EUR 1.71 %
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BP plc (British Petrol)
6.46 EUR 0.18 EUR 2.88 %
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Deutsche Telekom AG
28.81 EUR -0.40 EUR -1.37 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.82 EUR -0.05 EUR -0.74 %
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Prosus N.V.
37.50 EUR -0.53 EUR -1.38 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29.84 EUR 0.08 EUR 0.27 %
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Rheinmetall AG
1,156.60 EUR -24.20 EUR -2.05 %
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Richemont
195.20 EUR -3.65 EUR -1.84 %
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Rio Tinto plc
87.54 EUR 1.51 EUR 1.76 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
395.00 EUR 13.95 EUR 3.66 %
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Rolls-Royce Plc
17.20 EUR -0.80 EUR -4.44 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,460.88 EUR -5.79 EUR -0.11 %
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Der STOXX 50 ging nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 5.466,93 Punkten aus dem Donnerstagshandel. Zuvor eröffnete der Index bei 5.470,50 Zählern und damit 0,070 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5.466,67 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.472,35 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.443,95 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,866 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5.370,00 Punkte. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 5.164,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4.615,02 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,28 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. Bei 4.674,85 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 2,39 Prozent auf 5,52 GBP), BAT (+ 1,59 Prozent auf 41,61 GBP), Rio Tinto (+ 1,57) Prozent auf 75,04 GBP), Roche (+ 1,20 Prozent auf 371,80 CHF) und RELX (+ 1,05 Prozent auf 25,87 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 28,72 EUR), Airbus SE (-1,49 Prozent auf 204,90 EUR), Rheinmetall (-1,41 Prozent auf 1.162,20 EUR), Richemont (-1,35 Prozent auf 182,95 CHF) und Rolls-Royce (-1,32 Prozent auf 14,99 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26.247.091 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 594,237 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,56 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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