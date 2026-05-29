DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3400 -0,4%Nas26.973 +0,2%Bitcoin63.506 +0,4%Euro1,1660 ±0,0%Öl92,05 -1,4%Gold4.542 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Dell Technologies A2N6WP Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- USA und Iran wohl vor Einigung: DAX geht stabil ins Wochenende -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Siemens Energy, Eli Lilly, IBM, Eventim, DHL im Fokus
Top News
Gewinner und Verlierer im Mai 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus Gewinner und Verlierer im Mai 2026: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest In eigener Sache: So legst du finanzen.net als bevorzugte Quelle bei Google fest
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Strack-Zimmermann: Reiche Kubicki Hand zur Zusammenarbeit

31.05.26 07:19 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die in der Kampfabstimmung um den FDP-Vorsitz unterlegene Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat dem neuen Parteichef Wolfgang Kubicki ihre Unterstützung angeboten. "Ich reiche Wolfgang Kubicki ausdrücklich die Hand für eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit", sagte die Europa-Abgeordnete der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Es geht jetzt nicht um Personen, sondern darum, die FDP gemeinsam wieder stark zu machen."

Die 68-Jährige hatte am Vortag beim Bundesparteitag überraschend gegen Kubicki für den Parteivorsitz kandidiert. 33 Delegierte schlugen sie erst unmittelbar vor der Neuwahl von Präsidium und Bundesvorstand vor. Kubicki setzte sich mit 59,27 Prozent der Delegiertenstimmen gegen sie durch.

Strack-Zimmermann will starke Stimme für anderen Kurs bleiben

Strack-Zimmermann wies darauf hin, dass sie kraft ihres Amtes als Leiterin der FDP-Abgeordneten im Europäischen Parlament Teil des Präsidiums und der Parteiführung bleibe. Sie habe in der Abstimmung über den Parteivorsitz knapp 40 Prozent der Stimmen erhalten. Den Mitgliedern, die so für einen anderen Kurs votiert hätten, wolle sie im Präsidium weiterhin eine starke und verlässliche Stimme geben.

"Mein Anspruch ist es, konstruktiv an der Erneuerung der FDP mitzuwirken, notwendige inhaltliche Korrekturen anzumahnen und dort Impulse zu setzen, wo sie aus meiner Sicht erforderlich sind", sagte Strack-Zimmermann.

Kubicki geht nicht auf Strack-Zimmermann und ihre Anhänger zu

Kubicki zeigt allerdings wenig Bereitschaft, Rücksicht auf die Positionen von Strack-Zimmermann und ihrer Anhänger zu nehmen. "Gar nicht", antwortete er in den ARD-"Tagesthemen" auf die Frage, wie er diese für sich gewinnen wolle. "Weil meine Aufgabe nicht darin besteht irgendjemanden zu gewinnen, sondern dazu beizutragen, dass die Freien Demokraten von den Wählerinnen und Wählern wieder ernst genommen werden. Es ist völlig egal, wie wir uns da selbst empfinden, ob wir lustig oder traurig sind."

Strack-Zimmermann erläuterte, warum sie so überraschend gegen Kubicki antrat. Mit dem Rückzug des NRW-Landesvorsitzenden Henning Höne von der Kandidatur für den Vorsitz unmittelbar vor dem Parteitag sei der FDP die Möglichkeit genommen worden, nach dem Ende des internen Wahlkampfs einen offenen und fairen Wettbewerb um den künftigen Kurs der Partei zu führen, sagte sie der dpa. "Nach reiflicher Überlegung habe ich mich deshalb kurzfristig entschieden, selbst anzutreten und den Mitgliedern diese Wahl zu ermöglichen."/sk/DP/zb