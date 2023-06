Strack-Zimmermann und Röttgen: Wagner-Aufstand zeigt Schwäche Putins

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht in dem Aufstand der russischen Privatarmee Wagner Anzeichen für eine Schwächung des russischen Präsidenten Wladimir Putin . "Möglicherweise ist in den letzten 24 Stunden im inneren Machtgefüge Moskaus der erste Haarriss entstanden. Mehrere solcher Haarrisse könnten in Zukunft die gesamte Stabilität seiner Regierung beeinträchtigen", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag am Sonntag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die von Söldnerchef Jewgeni Prigoschin angeführte Revolte sei eine Demütigung für Putin.

Ähnlich äußerte sich der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen in der "Rheinischen Post": "Diese eineinhalb Tage haben der Autorität Putins einen schweren Schlag versetzt. Prigoschin war Putins Mann von Anfang an bis zu seiner Rolle im Krieg. Sein Putschversuch ist also wieder ein Scheitern Putins." Auch die vom Kreml angekündigte ausbleibende Strafe für Prigoschin sei ein Zeichen von Schwäche. "Putin wird sich hiervon nicht mehr erholen."

Strack-Zimmermann sieht angesichts der Wagner-Revolte Chancen für die von Russland angegriffene Ukraine, denn die Motivation der russischen Soldaten in der Ostukraine könnte durch den Aufstand beeinflusst worden sein. "Darin liegt auch die Chance, dass die Ukraine sich noch erfolgreicher zur Wehr setzt."/vrb/DP/nas