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Strack-Zimmermann: US-Truppen in Deutschland wichtig - auch für USA

01.05.26 07:43 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die FDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat die Relevanz der US-Truppen in Deutschland für beide Seiten betont. "US-Truppen sind wichtig für uns, aber auch wichtig für die Vereinigten Staaten (.) als Drehscheibe (.) insbesondere in Deutschland", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Europaparlaments dem US-Sender CNN nach dessen Angaben.

Auf die Frage, ob Deutsche weiterhin Vertrauen auf die USA setzten, ihnen bei der Sicherheit beizustehen, sagte sie demnach: "Das Vertrauen in dieses Weiße Haus ist nicht dasselbe wie unter (Joe) Biden, unter (Barack) Obama. unter (Bill) Clinton".

Womit Trump gedroht hat

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch angekündigt, eine mögliche Truppenreduzierung in Deutschland prüfen zu lassen. Eine Entscheidung solle in Kürze folgen. Kurz vor der Drohung war Trump Bundeskanzler Friedrich Merz verbal angegangen, weil dieser sich kritisch über die US-Offensive gegen den Iran geäußert hatte.

Aktuell sind nach Angaben des US-Militärs von Mitte April rund 86.000 Soldaten in Europa stationiert - davon rund 39.000 in Deutschland. Die Zahl verändert sich regelmäßig, auch wegen Rotationen und Übungen.

Die Stützpunkte sind auch für die USA selbst von großem Wert. Zu den militärisch bedeutsamsten gehört die Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz, die für die USA als zentrale Luftdrehscheibe für Europa und den Nahen Osten dient. Das größte US-Militärkrankenhaus im Ausland befindet sich im rheinland-pfälzischen Landstuhl, der größte US-Truppenübungsplatz außerhalb der USA liegt nahe Grafenwöhr in Bayern./fsp/DP/men