Milliarden-Deal: Nestlé trennt sich von Supplement-Marken - Aktie im Blick
Der Lebensmittelkonzern Nestlé verkauft sein Mainstream-Geschäft mit Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln und Mineralstoffen für 1 Milliarde US-Dollar an die in Boston ansässige Private-Equity-Gesellschaft Yellow Wood Partners.
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Die Vereinbarung zum Verkauf ist ein weiterer Schritt des Schweizer Konzerns zur Straffung seines Portfolios und zur Konzentration auf Kernkategorien.
Das Portfolio aus sieben Marken umfasst unter anderem die Nahrungsergänzungsmittelmarken "Nature's Bounty" und "Sisu". Das vorwiegend in den USA ansässige Geschäft erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von insgesamt 1,2 Milliarden Dollar. Die Marken sind auch in Märkten wie Kanada und China vertreten.
Die Transaktion soll vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen bis zur ersten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen sein, teilte Nestlé mit.
DJG/DJN/sha
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
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|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|17.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.