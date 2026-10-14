Bank of America-Aktie unter Druck: Milliardenstrafe belastet den Gewinn

Strafzahlung

14.10.26 14:25 Uhr

Das US-Finanzministerium verhängt gegen die Bank of America Strafen von mehr als 1,21 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze.

Das US-Finanzministerium hat gegen die Bank of America Strafen von mehr als 1,21 Milliarden Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäsche- und Sanktions-Gesetze verhängt. Unter anderem habe die Großbank chinesische Geldwäsche-Netzwerke nicht gemeldet, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Insgesamt gehe es um verdächtige Transaktionen in Höhe von mehr als fünf Milliarden Dollar. Bei rund einem Fünftel davon seien auch Anliegen der nationalen Sicherheit im Spiel gewesen.

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Vergleich wegen Sanktionsverstößen

In dem Strafbetrag ist auch eine Zahlung von 11,6 Millionen Dollar nach einem Vergleich wegen der Verletzung von Sanktionen unter anderem gegen Iran und Russland enthalten, wie das Ministerium mitteilte. Laut einem Gerichtsdokument wird die Bank externe Prüfer zulassen, die verdächtige Transaktionen analysieren sollen. Die Bank verwies in einer Stellungnahme beim Finanzdienst Bloomberg darauf, dass sie bereits Milliarden Dollar in Technologie zum Kampf gegen Finanzkriminalität investiert habe. Man arbeite daran, die von Regulierern angeprangerten Probleme zu beheben.

Milliardenstrafe zehrt am Gewinn der Bank of America - Aktie sackt ab

Eine Milliardenstrafe wegen Gesetzesverstößen hat der Bank of America im dritten Quartal Gewinneinbußen eingebrockt. Unter dem Strich verdiente das Institut 6,9 Milliarden US-Dollar (6,2 Mrd Euro) nach 8,3 Milliarden ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Charlotte (Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Neben der Strafe, die erst am Dienstagabend bekannt geworden war, drückte auch ein unerwartet schwacher Handel mit Anleihen und Aktien auf das Ergebnis. An der Börse kommen die Neuigkeiten schlecht an. Im vorbörslichen NYSE-Handel geht es für die Aktie der Bank zeitweise um 5,5 Prozent 50,99 US-Dollar abwärts.

Die Erträge des Instituts fielen im Handel mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen im dritten Quartal 17 Prozent niedriger aus als vor einem Jahr. Im Aktienhandel wuchsen sie zwar um 11 Prozent, verfehlten jedoch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Weil es im Privatkundengeschäft und der Vermögensverwaltung besser lief, konnte die Bank ihre gesamten Erträge dennoch um drei Prozent auf 30 Milliarden Dollar steigern.

CHARLOTTE/WASHINGTON (dpa-AFX)