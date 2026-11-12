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Strafzahlung

Deutsche Bank muss wegen Postbank-Migration Millionen-Strafe zahlen – Aktie im Fokus

Deutsche Bank muss wegen Postbank-Migration Millionen-Strafe zahlen – Aktie im Fokus

Die BaFin zieht wegen Problemen bei der Postbank-IT-Migration Konsequenzen und verhängt ein Bußgeld gegen die Deutsche Bank.

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Deutsche Bank AG
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Die Deutsche Bank muss wegen Mängeln im Zusammenhang mit der Migration der Postbank-Kundendaten auf die IT-Plattform der Muttergesellschaft eine Strafe zahlen. Die BaFin hat ein Bußgeld von acht Millionen Euro verhängt. Die Deutsche Bank habe keine angemessenen organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um das erhöhte Aufkommen an Kundenbeschwerden unverzüglich zu bearbeiten, das durch die Migration entstanden sei, teilte die Finanzaufsicht mit. Außerdem habe sie Aufträge zum Depotübertrag nicht unverzüglich ausgeführt.

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Bußgeld setzt sich aus zwei Strafen zusammen

Die Summe setzt sich aus einem Bußgeld von 5,5 Millionen Euro für die zu langsame Bearbeitung von Kundenbeschwerden und einer Strafe von 2,5 Millionen Euro für die verzögerte Bearbeitung von Depotüberträgen zusammen.

Deutsche Bank akzeptiert Entscheidung der BaFin

„Wir haben die mehrere Jahre zurückliegenden Probleme im Zusammenhang mit der IT-Migration der Postbank in die Deutsche Bank umfassend aufgearbeitet und behoben und unsere Prozesse seitdem kontinuierlich verbessert“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bank. „Die Deutsche Bank akzeptiert die Entscheidung der BaFin.“

DOW JONES

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

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04.11.26 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
29.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
28.10.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
28.10.26 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.

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