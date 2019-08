Strafzinsen für Sparer - da sind sie!

Die Redaktion der Welt hat recht - bald kommen Strafzinsen für Sparer. Im Münchener Merkur warnt heute der Sparkassenchef – Strafzinsen werden kommen. Man präpariert also so langsam den Kunden. Wir taxieren den jährlichen Verlust auf einem Konto bei Sparkasse oder Volksbank momentan auf rund 2% – Gebühren und Inflation berücksichtigt. Bei Strafzinsen sollte das ganze auf rund 3% steigen. 3 Prozent! Drei Prozent, die Sie jährlich verlieren. Wir haben uns deshalb zum Ziel gesetzt, in unserem Börsenbrief als ein wesentliches Instrument Ihnen zu zeigen, wie Sie 5-10% Rendite pro Jahr anpeilen können. Wir geben Ihnen die Instrumente.

Wir organisieren Ihr Risiko, wir sagen Ihnen, wie Sie das möglichst gering halten. Verschenken Sie kein Geld, bitte! Heute fünf Prozent in einem Investment, welches wir Ihnen täglich in Varianten aufzeigen, sind eigentlich 8 Prozent, denn die 3 Prozent müssen Sie im Hinterkopf haben. Lassen Sie sich nicht enteignen, seien Sie ein wenig mutig und verschenken Sie kein Geld. Wir zeigen Ihnen, was Sie tun können! Hier geht es lang, hier können Sie uns testen!

Ach ja – am Montag werden wir dann wieder böse mails der Sparkassenfreunde erhalten. Hinweis vorab – Euer Geld geht primär an Vorstände und Pensionen für eben solche. In Milliardenhöhe jedes Jahr. Zu lesen bei Finanz-szene…