DAX25.749 +0,7%Est506.390 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 +2,3%Nas25.833 -0,8%Bitcoin53.838 ±-0,0%Euro1,1449 +0,2%Öl71,81 +0,4%Gold4.177 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Palantir, Samsung, Infineon, SK hynix, Lufthansa im Fokus
Top News
Palantir-Aktie im Fokus: KI-Plattformstrategie überzeugt - Analyst wird optimistischer Palantir-Aktie im Fokus: KI-Plattformstrategie überzeugt - Analyst wird optimistischer
VW-Aktie höher: Volkswagen-Aufsichtsrätin lehnt Werksschließungen als Krisenlösung ab VW-Aktie höher: Volkswagen-Aufsichtsrätin lehnt Werksschließungen als Krisenlösung ab
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Straßenverkehr in Deutschland hängt weiter an fossilen Energien

03.07.26 09:17 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Straßenverkehr in Deutschland hängt weiterhin stark an fossilen Energien. Im Jahr 2024 war der Verbrauch nach Auswertungen des Statistischen Bundesamtes zu den Vorjahren zwar weitgehend konstant und lag sogar 11 Prozent unter dem Höchstwert aus dem Jahr 2019.

Aber weiterhin war der Straßenverkehr in dem Jahr für gut ein Fünftel (22,2 Prozent) des deutschen Energieverbrauchs und für einen ähnlichen Anteil (21,4 Prozent) der CO2-Emissionen verantwortlich. Das entsprach einem Energieverbrauch von rund 2.134 Petajoule und CO2-Emissionen von 155 Millionen Tonnen. Die Zahlen unterscheiden sich nach Angaben der Statistikbehörde leicht von Zahlen des Umweltbundesamts, weil ein anderer statistischer Ansatz gewählt wurde.

Stromverbrauch steigt auf niedrigem Niveau

Trotz wachsender Elektromobilität dominierten im Straßenverkehr weiterhin die konventionellen Kraftstoffe. Diesel kam einschließlich Biodiesel-Beimischung auf 60,8 Prozent des Verbrauchs, Benzin und Bioethanol auf 37,2 Prozent. Strom und Gaskraftstoffe machten jeweils 1,0 Prozent aus. Der Stromverbrauch im Straßenverkehr stieg allerdings 2024 im Vergleich zum Vorjahr stark um 32 Prozent. Hier zeigt sich die zunehmende Zahl von Elektroautos, deren Verkauf im vergangenen Jahr weiter zugelegt hat. Für den Energieverbrauch sind den Angaben zufolge die privaten Haushalte zu 58 Prozent verantwortlich. 42 Prozent entfielen auf die Wirtschaft./ceb/DP/jha