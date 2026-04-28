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STRATEC SE-Aktie: Experten empfehlen STRATEC SE im April mehrheitlich zum Kauf

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
STRATEC SE
17,46 EUR -0,36 EUR -2,02%
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Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der STRATEC SE-Aktie abgegeben.

1 Analyst empfiehlt die STRATEC SE-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 30,00 EUR für die STRATEC SE-Aktie, was einem Anstieg von 12,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 17,60 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG23,00 EUR30,6829.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)37,00 EUR110,2329.04.2026

Redaktion finanzen.net

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