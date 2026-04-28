STRATEC SE-Aktie: Experten empfehlen STRATEC SE im April mehrheitlich zum Kauf
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Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der STRATEC SE-Aktie abgegeben.
1 Analyst empfiehlt die STRATEC SE-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 30,00 EUR für die STRATEC SE-Aktie, was einem Anstieg von 12,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 17,60 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|23,00 EUR
|30,68
|29.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|37,00 EUR
|110,23
|29.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent