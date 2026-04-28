STRATEC SE-Aktie: Experten empfehlen STRATEC SE im April mehrheitlich zum Kauf

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 30,00 EUR für die STRATEC SE-Aktie, was einem Anstieg von 12,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 17,60 EUR entspricht.

1 Analyst empfiehlt die STRATEC SE-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der STRATEC SE -Aktie abgegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

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