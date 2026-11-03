Stratec: Teurer Abschied, der sich lohnen könnte

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Mit dem Verkauf des Diatron-Geschäfts zieht Stratec einen teuren Schlussstrich und erntet dafür ein deutliches Kursplus. Woher der Sprung in der Margenprognose tatsächlich kommt, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Die Mitteilung kam am späten Freitagabend, die Reaktion der Anleger folgte zum Wochenstart: Stratec verkauft das Hämatologie- und Klinische-Chemie-Geschäft von Diatron MI an ein indisches Investorenkonsortium. Der feste Kaufpreis liegt bei 10 Mio. Euro, hinzu kommen erfolgsabhängige Komponenten. Das OEM-Geschäft von Diatron in der Molekular- und Immundiagnostik wurde vorab herausgelöst und bleibt im Konzern.

Ein halber Euro Verlust je Euro Umsatz

Dass ein Verkauf richtig ist, erschließt sich aus zwei Zahlen. Für 2026 plant Stratec im abgegebenen Bereich mit rund 20 Mio. Euro Umsatz und einem bereinigten EBIT von etwa -10 Mio. Euro. Dass ein Käufer dafür nur 10 Mio. Euro zahlt, ist nachvollziehbar. Der Ausstieg hat aber auch seinen Preis: Im dritten Quartal fallen Wertminderungen von 44,1 Mio. Euro an, im vierten Quartal ein Entkonsolidierungseffekt von 4 bis 9 Mio. Euro. Beides ist nicht zahlungswirksam, belastet aber das ausgewiesene Ergebnis 2026 spürbar.

Höhere Marge vor allem durch Weglassen

Für die fortgeführten Aktivitäten erwartet Stratec 2026 nun eine bereinigte EBIT-Marge von 13 bis 15 Prozent, zuvor waren für den Gesamtkonzern etwa 10 Prozent avisiert. Dieser Sprung ist überwiegend rechnerischer Natur. Allein der Wegfall des Diatron-Verlusts entspricht bei einem Pro-forma-Umsatz 2025 von 223,5 Mio. Euro rund viereinhalb Prozentpunkten Marge. Das verbleibende Geschäft wird also nicht profitabler, es wird nur nicht mehr verwässert.

Beim Umsatz rechnet Stratec währungsbereinigt mit einem stabilen bis leicht steigenden Niveau. Die Mittelfristziele wurden zurückgezogen und sollen spätestens mit dem Geschäftsbericht 2026 erneuert werden, bis dahin fehlt aber dieser wichtige Orientierungspunkt. Die Neunmonatszahlen folgen am 12. November.

Rückkehr über die 50-Tage-Linie

Charttechnisch kam die Nachricht zu einem günstigen Zeitpunkt. Nach einer Bodenbildung zwischen April und Juni im Bereich von 16 bis 19 Euro war die Aktie bis Anfang September auf rund 26,50 Euro gestiegen und danach bis Mitte Oktober auf etwa 21 Euro zurückgefallen. Mit einem deutlichen Kursplus zum Wochenauftakt notiert sie aktuell wieder über dem 50-Tage-Durchschnitt, die 100- und 200-Tage-Linien bei 21,43 und 20,15 Euro liegen deutlich darunter.

Das Volumen fällt klar höher aus als an den Vortagen. Der RSI von 54,96 lässt Luft nach oben, der MACD verharrt dagegen knapp unter seiner Signallinie an der Nulllinie, ein frisches Kaufsignal steht also noch aus.

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Erstellung am 02.11.26 um 16:14 Uhr.

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