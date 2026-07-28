Stratec: Warum es jetzt besser laufen soll

Nach einem langen Abwärtstrend meldet sich die Stratec-Aktie mit einer kräftigen Erholung zurück. Der Sprung über die 200-Tage-Linie könnte charttechnisch zum Wendepunkt werden.

Beim Diagnostik-Spezialisten lief das laufende Geschäftsjahr bislang zäh an. Der Zulieferer, der vollautomatische Analysesysteme für die In-vitro-Diagnostik entwickelt und mit führenden Diagnostikkonzernen zusammenarbeitet, musste im ersten Quartal einen deutlichen Dämpfer hinnehmen. Der Konzernumsatz fiel auf 53,4 Mio. Euro und lag damit rund 11,5 Prozent unter dem Vorjahreswert, das bereinigte operative Ergebnis rutschte auf nur noch 0,7 Mio. Euro ab. Belastend wirkten ein weiterhin schwieriges Marktumfeld und ein schwächerer Produktmix.

Das Management wertet den verhaltenen Jahresauftakt allerdings als erwartete Delle und keineswegs als Trendwende zum Schlechteren. Vielmehr signalisiert Stratec eine spürbar zunehmende Dynamik im Systemgeschäft und rechnet bereits ab dem zweiten Quartal sowie vor allem in der zweiten Jahreshälfte mit einer klaren operativen Belebung. Für das Gesamtjahr bestätigt der Vorstand den Ausblick auf ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich bei einer bereinigten operativen Marge etwa auf Vorjahresniveau. Positiv fiel im ersten Quartal zudem der freie Cashflow auf, der auf 18,6 Mio. Euro anzog.

Charttechnik: Erholung mit erstem Etappensieg

Weit spannender als die Fundamentaldaten ist derzeit die charttechnische Ausgangslage. Die Stratec-Aktie steckte seit Herbst 2025 in einem hartnäckigen Abwärtstrend, der den Kurs von deutlich über 30 Euro bis auf das Zwischentief nahe 16 Euro Anfang Juni drückte. Seither hat sich das Bild spürbar aufgehellt. Von diesem Tiefpunkt aus legte die Aktie eine kräftige Gegenbewegung hin und notiert aktuell wieder bei rund 20 Euro, was einem Plus von fast 20 Prozent gegenüber dem Junitief entspricht.

Ein wichtiges technisches Signal liefert das Zusammenspiel der gleitenden Durchschnitte. Der Kurs hat sowohl die 50-Tage-Linie als auch die 100-Tage-Linie klar hinter sich gelassen und arbeitet sich nun an die 200-Tage-Linie bei 20,61 Euro heran, die als übergeordneter Trendindikator gilt. Ein nachhaltiger Sprung über diese Marke wäre ein deutliches Zeichen dafür, dass die langfristige Abwärtsbewegung abgeschlossen sein könnte. Bemerkenswert ist dabei, dass die 50-Tage-Linie zuletzt wieder nach oben gedreht hat, während sich auch die 200-Tage-Linie langsam abflacht und ihren steilen Abwärtsverlauf verliert.

Technische Indikatoren lassen noch Platz

Bei den Oszillatoren zeigt sich ein konstruktives und noch nicht überhitztes Bild. Der MACD ist im positiven Bereich und begleitet die jüngste Aufwärtsbewegung, auch wenn das Momentum zuletzt etwas nachgelassen hat. Der RSI notiert bei rund 67 und damit im oberen, aber noch nicht überkauften Bereich. Damit bleibt kurzfristig durchaus Luft nach oben, bevor die Gefahr einer technischen Verschnaufpause zunimmt.

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Erstellung am 27.07.26 um 15:08 Uhr.

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