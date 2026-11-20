Strategen drehen auf Risiko

Die Fed erhöht die Zinsen, der Kongress wechselt die Farbe, und ausgerechnet jetzt dreht eine große US-Bank ihre Aktienquote bis zum Anschlag auf.

• Strategisch fokussiert Morgan Stanley auf Unternehmen, die KI produktiv einsetzen, sowie Versorger, und prognostiziert für 2027 einen Gewinn je Aktie von 420 USD, während der Optimismus auf Annahmen zu Investitionen und Zinsen basiert.

US-Bank stuft globale Aktien auf höchstmögliche Übergewichtung hoch

Weder Zwischenwahlen noch Zinserhöhungen sollen KI-Ausbau bremsen

Gefragt sind laut Strategen KI-Anwender und Versorger in USA und Europa

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Morgan Stanley dreht die Aktienquote bis zum Anschlag auf: In ihrem am vergangenen Sonntag vorgelegten Ausblick rät die US-Bank, globale Aktien „maximal“ überzugewichten, und liefert damit einen der optimistischsten Jahresausblicke der laufenden Prognosesaison. Für den S&P 500 peilen die Strategen bis Ende 2027 die Marke von 8.700 Punkten an, nach Rechnung der Bank rund 21 Prozent über dem letzten Schlussstand von 7.175,83 Einheiten (Stand: Schlusskurs 19. November 2026). Ausgefallen ist dieses Ziel für sich genommen nicht, wie MarketWatch anmerkt, schließlich hat Goldman Sachs exakt dieselbe Zielmarke ausgegeben. Bemerkenswert ist vielmehr, wie wenige Vorbehalte das Team um Serena Tang formuliert, die bei Morgan Stanley die anlageklassenübergreifende Strategie verantwortet.

Morgan Stanley hakt die zwei großen Unbekannten ab

Ein Grund für die Zuversicht liegt ausgerechnet in jenen Ereignissen, die den Markt monatelang verunsichert haben: Aus Sicht der Bank liegen sowohl die Zwischenwahlen in den USA als auch die erste Zinserhöhung unter dem neuen Notenbankchef Kevin Warsh nun hinter den Anlegern. Am 16. September hatte die Fed die Spanne für den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben und sie Ende Oktober dort belassen. Die Märkte könnten inzwischen besser einschätzen, wie Warsh auf neue Daten reagiere, auch wenn er künftig wohl weniger Hinweise auf den Zinspfad geben werde, heißt es in dem Ausblick. Weitere Zinsschritte sieht das Team dabei nicht als Hindernis und rechnet mit einer Anhebung im Dezember und einer weiteren im Jahr 2027.

Ein demokratischer Kongress als Bremse für Rechenzentren?

Deutlich mehr Sprengkraft hatte für die Börse zunächst der Wahlausgang der sogenannten Midterms. Nachdem die Demokraten bei den US-Zwischenwahlen am 3. November die Kontrolle über den Kongress errungen hatten, gerieten Chipwerte und Betreiber von Rechenzentren unter Druck. Reuters zufolge fürchteten Anleger, eine strengere Aufsicht könne den Ausbau der KI-Infrastruktur verzögern. Analysten von UBS schätzten, dass rund 30 Prozent der für 2028 erwarteten Kapazitätszuwächse bei US-Rechenzentren durch mögliche Baustopps gefährdet sein könnten.

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Genau diese Sorge weist Morgan Stanley zurück, auch mit Blick auf die demokratischen Siege bei den Gouverneurswahlen in Texas und Ohio. Bereits im Bau befindliche oder genehmigte Projekte dürften geschützt sein, eine Pause auf Bundesebene erwartet das Team nicht. Es kalkuliert für 2027 mit Investitionen der großen US-Hyperscaler von 1,7 Billionen US-Dollar, für 2028 sogar mit 1,8 Billionen US-Dollar. Ein intakter Investitionszyklus rund um KI gebe dem Team die Zuversicht, dass robuste Konjunktur und Gewinnwachstum bis ins Jahr 2027 anhalten.

Welche Aktien die Strategen jetzt bevorzugen

Methodisch stützt sich die Bank auf drei Säulen: die Stärke der Konjunkturdaten, die Verfügbarkeit von Krediten und das Tempo der Unternehmensaktivität. Laut dem Ausblick signalisiert dieses Raster eine Phase, die Morgan Stanley als "Mature Advance" bezeichnet und in der Aktien historisch in allen Regionen besser abgeschnitten haben als Anleihen. Laut Reuters erwartet Morgan Stanley für den S&P 500 im Jahr 2027 einen Gewinn je Aktie von 420 US-Dollar nach voraussichtlich 369 US-Dollar im Jahr 2026. Zugleich stuft die Bank Japan und Europa nun ebenfalls mit "Übergewichten" ein, zuvor lautete das Votum „neutral“. Konkret empfehlen die Experten Unternehmen, die KI produktiv einsetzen, in den USA wie in Europa, dazu eine Übergewichtung von Versorgern, die vom steigenden Strombedarf profitieren sollen.

Wie holprig der Weg dorthin werden könnte, hatte US-Chefaktienstratege Mike Wilson bereits vor dem Ausblick skizziert: Am 9. November sah er die Korrektur in ihrer Schlussphase, hielt aber einen Boden des S&P 500 zwischen 7.100 und 7.300 Punkten für denkbar.

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Wo der Optimismus angreifbar bleibt: Das sollten Anleger wissen

Der Gleichklang der Zielmarken verdeckt allerdings unterschiedliche Begründungen. Goldman Sachs rechnet nach einem starken Jahr 2026 mit einer deutlich abflachenden Gewinndynamik, während Morgan Stanley gerade auf anhaltend kräftiges Gewinnwachstum setzt. Zudem ruht die These auf zwei Annahmen: Die Hyperscaler müssen ihre Investitionen trotz politischen Gegenwinds tatsächlich durchziehen, und die Fed darf mit ihren erwarteten Zinsschritten die Bewertungen nicht empfindlich belasten. Die Prognose der Schweizer Großbank UBS zeigt, wie weit die Einschätzungen zum ersten Punkt auseinanderliegen.

Der nächste belastbare Datenpunkt für die Zinsseite folgt am 9. Dezember. Dann entscheidet die Fed über den Leitzins und legt neue Projektionen vor, an denen sich ablesen lässt, ob die von Morgan Stanley erwartete Anhebung tatsächlich kommt und wie steil der weitere Pfad ausfällt.

Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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