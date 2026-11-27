Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Strategic Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Strategic Resources präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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