Strategic Resources: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Strategic Resources präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Strategic Resources ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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