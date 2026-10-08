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Strategie 2030

DHL-Aktie im Fokus: Hunderte Millionen Euro für Mittel- und Osteuropa bis 2030

DHL-Aktie im Fokus: Hunderte Millionen Euro für Mittel- und Osteuropa bis 2030

Im Rahmen der Strategie 2030 will DHL Group bis 2030 mehr als 400 Millionen Euro in Mittel- und Osteuropa investieren.

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Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Ziel sei, die Logistikinfrastruktur, die internationale Anbindung sowie technologiegestützte Supply-Chain-Lösungen zu stärken und Kunden in dem Aufbau widerstandsfähigerer und flexiblerer zu unterstützen.

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Im Rahmen der Strategie 2030 habe DHL Group Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien als Märkte identifiziert, die von starken "geografischen Rückenwinden" profitieren. Gründe seien die wachsende Bedeutung in den europäischen Fertigungs-, Handels- und Distributionsnetzwerken sowie der längerfristige Trend zum sogenannten Nearshoring durch ausländische Unternehmen, die eine größere Nähe zum europäischen Konsumentenmarkt anstreben.

Das Investitionsprogramm erstreckt sich laut Mitteilung über mehrere DHL-Unternehmensbereiche und unterstützt den Ausbau von Kapazitäten in der Kontraktlogistik, Lagerinfrastruktur, B2B-Transportnetzwerken, Supply-Chain-Control-Tower-Lösungen, internationalen Expressdiensten und Frachtkapazitäten.

"Mittel- und Osteuropa gewinnt für globale Handelsströme und Lieferkettennetzwerke zunehmend an Bedeutung. Insbesondere Polen entwickelt sich zu einem der dynamischsten Logistik- und Produktionsstandorte Europas", sagte John Pearson, CEO von DHL Express.

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Die DHL-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,04 Prozent auf 54,98 Euro nach.

DJG/uxd/cbr

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com, Markus Mainka / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
05.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
25.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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