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Strategie

Nach SK hynix: Kioxia-Aktie schießt nach US-Listing-Plänen zweistellig nach oben

25.06.26 11:23 Uhr
Das asiatische Speicher-Doppel: Warum nach SK hynix jetzt auch die Kioxia-Aktie an die NASDAQ drängt | finanzen.net

Die Kioxia-Aktie schießt nach der Ankündigung nach oben. Doch das eigentliche Signal steckt in dem, was das geplante US-Listing über den Zustand des Speichermarkts verrät.

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• Nach SK hynix strebt nun auch Kioxia ein US-Listing an
• Kioxia profitiert vom KI-getriebenen Nachfrageanstieg bei Speicherchips
• NASDAQ-Listing erhöht Liquidität und öffnet den Zugang zu einem breiteren Investorenkreis

Kioxia Holdings will sich ab dem zweiten Quartal 2027 an der NASDAQ notieren lassen. Der japanische Hersteller von NAND-Flash-Speichern plant dazu die Ausgabe von US-Depositary-Shares, wie Bloomberg unter Berufung auf Finanzvorstand Yoshihiko Kawamura berichtet. Kawamura bezeichnete die US-Notierung als entscheidenden Schritt, um eine direkte Verbindung zum größten Kapitalmarkt der Welt herzustellen. Einen Aktiensplit prüft das Unternehmen ebenfalls, um seine Tokioter Aktien für Privatanleger zugänglicher zu machen.

Im japanischen Handel ging es daraufhin deutlich nach oben. Die in Tokio notierte Kioxia-Aktie beendete den Handelstag 12,27 Prozent stärker bei 103.850 Yen.

Binnen 24 Stunden greifen zwei asiatische Speicherriesen nach dem US-Markt

Kioxia ist mit seinen Plänen nicht allein. Der südkoreanische Halbleiterhersteller SK hynix hatte bereits am Mittwoch angekündigt, ebenfalls eine US-Notierung anzustreben. Dass nun innerhalb von 24 Stunden zwei der größten Speicherchiphersteller Asiens denselben Schritt ankündigen, ist kein Zufall. Beide wollen den direkten Zugang zu US-Investoren nutzen, die den Sektor derzeit massiv nachkaufen. Auslöser für die aktuelle Rally ist nicht zuletzt Micron Technology, dessen besser als erwartete Quartalszahlen diese Woche eine breite Erholungsbewegung bei Halbleiteraktien in ganz Asien ausgelöst haben.

NAND-Speicher profitiert vom Rechenzentrum-Boom

Kioxia gilt als einer der größten Profiteure des KI-getriebenen Nachfrageanstiegs bei Speicherchips in Japan. CEO Hiroo Ota verwies auf eine sehr starke Nachfrage aus dem KI-Bereich. Dabei ist NAND-Flashspeicher für KI-Anwendungen direkt weniger kritisch als High-Bandwidth-Memory, wie es etwa SK hynix für NVIDIA produziert. Der eigentliche Wachstumstreiber für Kioxia ist breiter: Der massive Ausbau von Rechenzentren sowie eine anziehende Nachfrage nach PCs und Smartphones stützen den gesamten Speichermarkt, und Kioxia steht als führender NAND-Anbieter direkt an dieser Schnittstelle. Die Tokioter Aktie hat seit Jahresbeginn bis zu 800 Prozent zugelegt, was verdeutlicht, wie stark der Markt die künftige Entwicklung bereits einpreist.

Bewertung und strategische Logik

Das Interesse an US-Kapital ist strategisch nachvollziehbar. Asiatische Halbleiterwerte sind an ihren Heimatbörsen für viele globale institutionelle Anleger schwer erreichbar oder mit Währungsrisiken behaftet. Ein Listing an der NASDAQ erhöht die Liquidität und öffnet den Zugang zu einem deutlich breiteren Investorenkreis, was für ein Unternehmen in einem kapitalintensiven Wachstumsmarkt Relevanz hat. Die hohe Bewertung nach dem diesjährigen Kursanstieg birgt allerdings Risiken: Sollte sich der NAND-Zyklus eintrüben oder die KI-Infrastrukturnachfrage abkühlen, dürfte die Aktie empfindlich reagieren.

Der nächste konkrete Beobachtungspunkt ist das geplante Listing im Zeitraum April bis Juni 2027. Bis dahin wird der Markt sowohl die Rahmenbedingungen des Angebots als auch die Entwicklung des NAND-Zyklus genau verfolgen.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

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Bildquellen: dencg / Shutterstock.com, Profit_Image / Shutterstock.com

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