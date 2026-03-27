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Börsen im geopolitischen Sog: Wie Anleger jetzt in unsicheren Zeiten Ruhe bewahren

29.03.26 03:09 Uhr
Zwischen Panik und Chance: Wie Anleger jetzt richtig reagieren | finanzen.net

Geopolitische Spannungen sorgen für Unsicherheit an den Märkten. Anleger stehen vor der Herausforderung, Ruhe zu bewahren und ihre Strategie langfristig auszurichten.

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• Geopolitische Risiken treiben Volatilität
• Disziplin wichtiger als kurzfristige Reaktionen
• Diversifikation als zentraler Schutzmechanismus

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Die globalen Finanzmärkte befinden sich im Frühjahr 2026 in einer Phase extremer Anspannung. Während die Indizes in den USA und Europa das Jahr noch mit Optimismus und neuen Höchstständen begannen, hat die militärische Eskalation im Nahen Osten die Szenerie grundlegend verändert. Der Konflikt, der Ende Februar mit Angriffen auf den Iran eine neue Stufe erreichte, belastet die Kurse und treibt die Volatilität nach oben. Für Privatanleger stellt sich in diesem Umfeld die existenzielle Frage, wie sie ihr Erspartes vor den geopolitischen Verwerfungen schützen können, ohne langfristige Renditechancen zu verspielen.

Der Ölpreis als das Zünglein an der Waage

Ein zentraler Faktor für die aktuelle Marktunsicherheit ist die Sorge um die globale Energieversorgung. Da zentrale Handelsrouten und Infrastrukturen im Golf direkt betroffen sind, reagieren die Rohstoffmärkte hochsensibel. Der Ölpreis hat zeitweise die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel deutlich überschritten, was die Angst vor einer neuen Inflationswelle schürt. Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts, warnte in einem Interview mit dem "Deutschlandfunk" in diesem Zusammenhang vor den wirtschaftlichen Konsequenzen einer anhaltenden Destabilisierung. Er gibt zu bedenken, dass die Auswirkungen für die Weltwirtschaft gravierend wären, sollte es zu einem monatelangen Ausfall der Lieferungen kommen. Diese Unsicherheit führt dazu, dass Notenbanken ihre geplanten Zinssenkungen überdenken müssen, was wiederum den Druck auf die Aktienmärkte erhöht.

Disziplin schlägt Drama an der Frankfurter Börse

Trotz der beunruhigenden Schlagzeilen mahnen erfahrene Marktbeobachter zur Besonnenheit. Robert Halver von der Baader Bank beschrieb die Situation unmittelbar nach Kriegsbeginn in einem Marktkommentar als "Sensenmann-Wetter an der Börse". Dennoch betont er die Widerstandsfähigkeit der Systeme und erinnert daran, dass die Finanzwelt auch in der Vergangenheit massive Krisen überstanden hat. Halver rät Anlegern explizit dazu, im Markt investiert zu bleiben, da politische Börsen oft kurze Beine haben und eine Bodenbildung meist schneller eintritt als erwartet. Sein Credo für das laufende Jahr lautet, dass Disziplin das Drama schlägt. Wer jetzt in Panik verkauft, läuft Gefahr, die anschließende Erholung zu verpassen, wenn das "Kriegsgepolter" nachlässt und die sogenannten "gefallenen Engel" - also qualitativ hochwertige Aktien mit starken Kursabschlägen - wieder gekauft werden.

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Strategische Absicherung durch Diversifikation und Sachwerte

In Zeiten, in denen klassische Aktienportfolios schwanken, rückt die Bedeutung von Sachwerten und einer breiten Streuung wieder in den Fokus. Experten empfehlen, neben Aktien auch Gold und Immobilien im Blick zu behalten, da diese historisch gesehen einen gewissen Schutz gegen Inflation bieten. Portfoliomanager raten zudem dazu, eine Cash-Position vorzuhalten. Dies dient nicht nur der psychologischen Beruhigung, sondern ermöglicht es auch, bei größeren Marktkorrekturen in mehreren Tranchen zeitlich gestaffelt nachzukaufen. Besonders für Anleger in Europa könnten sich Chancen bei zyklischen Unternehmen ergeben, die durch die Krise überproportional verloren haben, aber fundamental gesund aufgestellt sind.

Langfristiger Ausblick für das Midterm-Jahr 2026

Dass das Jahr 2026 besonders volatil ausfällt, ist für Historiker keine Überraschung, da es sich um ein klassisches Midterm-Jahr in den USA handelt. Statistisch gesehen gehören das zweite und dritte Quartal in solchen Jahren oft zu den schwächeren Phasen an der Börse, mit Korrekturen zwischen 15 und 20 Prozent. BlackRock weist in seinem aktuellen Geopolitical Risk Dashboard darauf hin, dass die geopolitische Fragmentierung zunimmt und Anleger sich auf ein Umfeld einstellen müssen, in dem politische Risiken dauerhaft eine größere Rolle spielen. Dennoch bleibt die Grundtendenz für das Gesamtjahr bei vielen Strategen vorsichtig optimistisch, gestützt durch technologische Trends wie die Künstliche Intelligenz, die weiterhin als Produktivitätsmotor fungiert.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: 3000ad / Shutterstock.com, conrado / Shutterstock.com

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08.09.2017BlackRock OverweightBarclays Capital
19.10.2016BlackRock BuyUBS AG
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16.06.2016BlackRock BuyDeutsche Bank AG
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25.02.2009BlackRock neutralCredit Suisse Group
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