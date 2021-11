Credit Suisse legt am Donnerstag neue Strategie vor

Die Schweizer Großbank hält am Donnerstag und damit am gleichen Tag wie die Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal einen Investoren-Tag ab, wie Credit Suisse am Montag ankündigte. Die Veranstaltung finde in London statt, sei aber nur online und telefonisch zugänglich. Auf dem Investorentag würden unter anderem der neue Verwaltungsratspräsident António Horta-Osório sowie Konzernchef Thomas Gottstein sprechen. Bisher hatte die Bank die Ergebnisse der Strategie-Überprüfung bis zum Ende des Jahres in Aussicht gestellt.

Zürich (Reuters)

