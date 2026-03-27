Unilever-Aktie im Plus: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an - Einstellungsstopp wegen Iran-Krieg
Unilever treibt laut Bericht die Zusammenlegung seines Lebensmittelgeschäfts mit McCormick voran.
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Unilever hat mitgeteilt, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Vereinbarung zur Zusammenlegung seines Lebensmittelgeschäfts mit dem US-Gewürzhersteller McCormick befinde. Durch diese Transaktion würde Unilever sein Geschäft auf die Bereiche Beauty, Körperpflege- und Haushaltsprodukte straffen.
Das Wall Street Journal berichtete am Montag, dass die Unternehmen kurz vor einer Einigung stünden. Diese würde einen Lebensmittelkonzern im Wert von 60 Milliarden US-Dollar schaffen.
Unilever verhängt wegen Iran-Krieg Einstellungsstopp
Unilever verhängt wegen Iran-Krieg Einstellungsstopp
Unilever hat wegen des Iran-Kriegs einen Einstellungsstopp verhängt. Der Konsumgüterkonzern erklärte, sich aufgrund des unsicheren externen Umfelds dazu entschlossen zu haben, Einstellungen vorübergehend zu pausieren. "Wir bleiben ein agiles Unternehmen und werden unsere Pläne bei Bedarf immer anpassen", so ein Sprecher in einer Stellungnahme.
Trump äußert Bereitschaft, Iran-Krieg ohne Hormus-Öffnung zu beenden
US-Präsident Trump hat seinen Beratern mitgeteilt, dass er bereit sei, die US-Militärkampagne gegen den Iran zu beenden, auch wenn die Straße von Hormus weitgehend geschlossen bleibe. Dies sagten Vertreter der US-Regierung. Sollte es zu einem solchen Schritt kommen, dürfte sich die feste Kontrolle Teherans über die Wasserstraße verlängern, während sich eine komplexe Operation zu deren Wiedereröffnung auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt.
An der London Stock Exchange zeigt sich die Unilever-Aktie zeitweise 0,74 Prozent höher bei 45,62 GBP. McCormick-Papiere gewinnen vorbörslich an der NYSE zeitweise 3,67 Prozent auf 55,69 US-Dollar.
DJG/DJN/uxd/ros
DOW JONES
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