DAX22.679 +0,5%Est505.563 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +3,5%Nas20.795 -0,7%Bitcoin58.283 +0,1%Euro1,1472 +0,1%Öl112,9 -1,3%Gold4.568 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO Papperger nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Unilever-Aktie im Plus: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an - Einstellungsstopp wegen Iran-Krieg Unilever-Aktie im Plus: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an - Einstellungsstopp wegen Iran-Krieg
Ein neuer Lebensmittel-Gigant: Unilever und McCormick vor Milliarden-Fusion Ein neuer Lebensmittel-Gigant: Unilever und McCormick vor Milliarden-Fusion
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Strategiedeal

Unilever-Aktie im Plus: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an - Einstellungsstopp wegen Iran-Krieg

31.03.26 10:43 Uhr
Unilever-Aktie fester: Mega-Deal mit NYSE-Titel McCormick rückt näher - Einstellungsstopp wegen Naost-Konflikt | finanzen.net

Unilever treibt laut Bericht die Zusammenlegung seines Lebensmittelgeschäfts mit McCormick voran.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McCormick & Co. Inc.
47,78 EUR 1,84 EUR 4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Unilever plc
55,42 USD -5,13 USD -8,47%
Charts|News|Analysen

Unilever hat mitgeteilt, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Vereinbarung zur Zusammenlegung seines Lebensmittelgeschäfts mit dem US-Gewürzhersteller McCormick befinde. Durch diese Transaktion würde Unilever sein Geschäft auf die Bereiche Beauty, Körperpflege- und Haushaltsprodukte straffen.

Das Wall Street Journal berichtete am Montag, dass die Unternehmen kurz vor einer Einigung stünden. Diese würde einen Lebensmittelkonzern im Wert von 60 Milliarden US-Dollar schaffen.

Unilever verhängt wegen Iran-Krieg Einstellungsstopp

Unilever verhängt wegen Iran-Krieg Einstellungsstopp

Unilever hat wegen des Iran-Kriegs einen Einstellungsstopp verhängt. Der Konsumgüterkonzern erklärte, sich aufgrund des unsicheren externen Umfelds dazu entschlossen zu haben, Einstellungen vorübergehend zu pausieren. "Wir bleiben ein agiles Unternehmen und werden unsere Pläne bei Bedarf immer anpassen", so ein Sprecher in einer Stellungnahme.

Trump äußert Bereitschaft, Iran-Krieg ohne Hormus-Öffnung zu beenden

US-Präsident Trump hat seinen Beratern mitgeteilt, dass er bereit sei, die US-Militärkampagne gegen den Iran zu beenden, auch wenn die Straße von Hormus weitgehend geschlossen bleibe. Dies sagten Vertreter der US-Regierung. Sollte es zu einem solchen Schritt kommen, dürfte sich die feste Kontrolle Teherans über die Wasserstraße verlängern, während sich eine komplexe Operation zu deren Wiedereröffnung auf einen späteren Zeitpunkt verschiebt.

An der London Stock Exchange zeigt sich die Unilever-Aktie zeitweise 0,74 Prozent höher bei 45,62 GBP. McCormick-Papiere gewinnen vorbörslich an der NYSE zeitweise 3,67 Prozent auf 55,69 US-Dollar.

DJG/DJN/uxd/ros

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: McCormick und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ari_Achmad Rizal / Shutterstock.com, JOHN THYS/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Unilever PLC

DatumMeistgelesen

Analysen zu Unilever PLC

DatumRatingAnalyst
10:46Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026Unilever OverweightBarclays Capital
10.02.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Unilever OverweightBarclays Capital
09.02.2026Unilever HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:46Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026Unilever OverweightBarclays Capital
10.02.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Unilever OverweightBarclays Capital
23.01.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Unilever HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.12.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2026Unilever SellUBS AG
10.12.2025Unilever SellUBS AG
10.12.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
09.12.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen