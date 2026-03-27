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Unilever treibt laut Bericht die Zusammenlegung seines Lebensmittelgeschäfts mit McCormick voran.

Unilever hat mitgeteilt, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Vereinbarung zur Zusammenlegung seines Lebensmittelgeschäfts mit dem US-Gewürzhersteller McCormick befinde. Durch diese Transaktion würde Unilever sein Geschäft auf die Bereiche Beauty, Körperpflege- und Haushaltsprodukte straffen.

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Das Wall Street Journal berichtete am Montag, dass die Unternehmen kurz vor einer Einigung stünden. Diese würde einen Lebensmittelkonzern im Wert von 60 Milliarden US-Dollar schaffen.

DJG/DJN/uxd/ros

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