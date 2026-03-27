Unilever-Aktie: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an
Unilever treibt laut Bericht die Zusammenlegung seines Lebensmittelgeschäfts mit McCormick voran.
Werte in diesem Artikel
Unilever hat mitgeteilt, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Vereinbarung zur Zusammenlegung seines Lebensmittelgeschäfts mit dem US-Gewürzhersteller McCormick befinde. Durch diese Transaktion würde Unilever sein Geschäft auf die Bereiche Beauty, Körperpflege- und Haushaltsprodukte straffen.
Das Wall Street Journal berichtete am Montag, dass die Unternehmen kurz vor einer Einigung stünden. Diese würde einen Lebensmittelkonzern im Wert von 60 Milliarden US-Dollar schaffen.
DJG/DJN/uxd/ros
DOW JONES
Übrigens: McCormick und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf McCormick
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McCormick
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere McCormick News
Bildquellen: Ari_Achmad Rizal / Shutterstock.com, JOHN THYS/AFP/Getty Images