DAX22.563 +1,2%Est505.542 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +1,1%Nas20.795 -0,7%Bitcoin58.720 +0,9%Euro1,1466 ±0,0%Öl113,4 -0,9%Gold4.560 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Allianz 840400 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO Papperger nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy im Fokus
Top News
ProSiebenSat.1--Aktie: Analyst senkt Kursziel deutlich wegen hoher Schulden ProSiebenSat.1--Aktie: Analyst senkt Kursziel deutlich wegen hoher Schulden
Unilever-Aktie: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an Unilever-Aktie: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Strategiedeal

Unilever-Aktie: Milliardenfusion mit McCormick nimmt Gestalt an

31.03.26 08:39 Uhr
Unilever-Aktie: Mega-Deal mit NYSE-Titel McCormick rückt näher | finanzen.net

Unilever treibt laut Bericht die Zusammenlegung seines Lebensmittelgeschäfts mit McCormick voran.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McCormick & Co. Inc.
47,78 EUR 1,84 EUR 4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Unilever plc
55,42 USD -5,13 USD -8,47%
Charts|News|Analysen

Unilever hat mitgeteilt, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Vereinbarung zur Zusammenlegung seines Lebensmittelgeschäfts mit dem US-Gewürzhersteller McCormick befinde. Durch diese Transaktion würde Unilever sein Geschäft auf die Bereiche Beauty, Körperpflege- und Haushaltsprodukte straffen.

Das Wall Street Journal berichtete am Montag, dass die Unternehmen kurz vor einer Einigung stünden. Diese würde einen Lebensmittelkonzern im Wert von 60 Milliarden US-Dollar schaffen.

DJG/DJN/uxd/ros

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: McCormick und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ari_Achmad Rizal / Shutterstock.com, JOHN THYS/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Unilever PLC

DatumMeistgelesen

Analysen zu Unilever PLC

DatumRatingAnalyst
27.03.2026Unilever OverweightBarclays Capital
10.02.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Unilever OverweightBarclays Capital
09.02.2026Unilever HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Unilever OverweightBarclays Capital
10.02.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Unilever OverweightBarclays Capital
23.01.2026Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.01.2026Unilever OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Unilever HoldDeutsche Bank AG
27.01.2026Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.12.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.2026Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2026Unilever SellUBS AG
10.12.2025Unilever SellUBS AG
10.12.2025Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
09.12.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen