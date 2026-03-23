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Strategiewechsel

TotalEnergies-Aktie etwas leichter: Engagement bei US-Windkraft auf See beendet - auch Equinor & Ørsted im Blick

24.03.26 08:26 Uhr
TotalEnergies-Aktie: Konzern zieht sich aus US-Offshore-Windprojekten zurück - Equinor & Ørsted im Fokus | finanzen.net

TotalEnergies wird keine Offshore-Windkraftprojekte in den USA mehr entwickeln.

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Wie der französische Konzern mitteilte, hat er mit dem US-Innenministerium Vereinbarungen zur Rückgabe zweier Pachtverträge in Carolina Long Bay und New York Bight getroffen. "Infolgedessen wird TotalEnergies keine Offshore-Windprojekte in den Vereinigten Staaten mehr entwickeln", teilte das Unternehmen mit.

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Strategiewechsel bei TotalEnergies: Fokus verschiebt sich auf US-Gasproduktion und -exporte

Man werde die gezahlten Pachtgebühren zurückerhalten, so TotalEnergies. Einen gleich hohen Betrag werde man in die Entwicklung der US-Gasproduktion und -exporte investieren. Offshore-Windenergie in den USA sei zu kostspielig. "Weil andere Technologien zur Verfügung stehen, um die wachsende Stromnachfrage in den Vereinigten Staaten auf erschwinglichere Weise zu decken, sieht TotalEnergies keine Notwendigkeit, dieser Technologie in den USA Kapital zuzuweisen".

Rechtsstreit in den USA: Ørsted und Equinor kämpfen gegen staatliche Windkraft-Blockade

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US-Präsident Donald Trump lehnt Offshore-Windkraftprojekte seit langem ab. Seine Regierung ist in rechtliche Auseinandersetzungen mit europäischen Energieunternehmen verwickelt. Dazu gehören die dänische Orsted und das norwegische Unternehmen Equinor. Diese haben versucht, die Anordnung der Regierung zum Baustopp für alle US-Offshore-Windprojekte aufheben zu lassen.

So reagieren die Aktien von TotalEnergies, Ørsted & Equinor

Für die TotalEnergies-Aktie geht es am Dienstag vorbörslich via Tradegate zeitweise um 0,28 Prozent auf 76,01 Euro abwärts. Wie sich die Aktien von Ørsted und Equinor in Kopenhagen und Oslo bewegen werden, bleibt abzuwarten.

DJG/DJN/mgo/gos

Von Joshua Kirby

DOW JONES

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Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

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31.03.2014Statoil ASA HoldS&P Capital IQ
08.07.2013Statoil ASA haltenBernstein
27.06.2013Statoil ASA haltenBernstein
10.06.2013Statoil ASA haltenIndependent Research GmbH
21.03.2013Statoil ASA haltenGoldman Sachs Group Inc.
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08.11.2012Statoil ASA buyUBS AG
29.10.2012Statoil ASA outperformExane-BNP Paribas SA
19.10.2012Statoil ASA outperformExane-BNP Paribas SA
08.10.2012Statoil ASA outperformExane-BNP Paribas SA
30.07.2012Statoil ASA buyUBS AG
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31.03.2014Statoil ASA HoldS&P Capital IQ
08.07.2013Statoil ASA haltenBernstein
27.06.2013Statoil ASA haltenBernstein
10.06.2013Statoil ASA haltenIndependent Research GmbH
21.03.2013Statoil ASA haltenGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.06.2009StatoilHydro sellUBS AG
28.06.2007Statoil reduceJyske Bank
30.05.2007Statoil sellSociété Générale (SG)
07.06.2006Statoil sellJyske Bank
15.02.2005Statoil: UnderperformGoldman Sachs

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