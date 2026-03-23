TotalEnergies-Aktie etwas leichter: Engagement bei US-Windkraft auf See beendet - auch Equinor & Ørsted im Blick
TotalEnergies wird keine Offshore-Windkraftprojekte in den USA mehr entwickeln.
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Wie der französische Konzern mitteilte, hat er mit dem US-Innenministerium Vereinbarungen zur Rückgabe zweier Pachtverträge in Carolina Long Bay und New York Bight getroffen. "Infolgedessen wird TotalEnergies keine Offshore-Windprojekte in den Vereinigten Staaten mehr entwickeln", teilte das Unternehmen mit.
Strategiewechsel bei TotalEnergies: Fokus verschiebt sich auf US-Gasproduktion und -exporte
Man werde die gezahlten Pachtgebühren zurückerhalten, so TotalEnergies. Einen gleich hohen Betrag werde man in die Entwicklung der US-Gasproduktion und -exporte investieren. Offshore-Windenergie in den USA sei zu kostspielig. "Weil andere Technologien zur Verfügung stehen, um die wachsende Stromnachfrage in den Vereinigten Staaten auf erschwinglichere Weise zu decken, sieht TotalEnergies keine Notwendigkeit, dieser Technologie in den USA Kapital zuzuweisen".
Rechtsstreit in den USA: Ørsted und Equinor kämpfen gegen staatliche Windkraft-Blockade
US-Präsident Donald Trump lehnt Offshore-Windkraftprojekte seit langem ab. Seine Regierung ist in rechtliche Auseinandersetzungen mit europäischen Energieunternehmen verwickelt. Dazu gehören die dänische Orsted und das norwegische Unternehmen Equinor. Diese haben versucht, die Anordnung der Regierung zum Baustopp für alle US-Offshore-Windprojekte aufheben zu lassen.
So reagieren die Aktien von TotalEnergies, Ørsted & Equinor
Für die TotalEnergies-Aktie geht es am Dienstag vorbörslich via Tradegate zeitweise um 0,28 Prozent auf 76,01 Euro abwärts. Wie sich die Aktien von Ørsted und Equinor in Kopenhagen und Oslo bewegen werden, bleibt abzuwarten.
DJG/DJN/mgo/gos
Von Joshua Kirby
DOW JONES
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