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Strategiewechsel

Unilever-Aktie verliert: McCormick plant nach Fusion Londoner Zweitnotierung

Unilever-Aktie verliert: McCormick plant nach Fusion Londoner Zweitnotierung

McCormick strebt nach der bevorstehenden Fusion mit dem Lebensmittelgeschäft von Unilever eine Zweitnotierung an der Londoner Börse an.

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Aktien
McCormick & Co. Inc.
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Wie der US-Hersteller von Gewürzen und Würzmitteln mitteilte, soll die Notierung an der London Stock Exchange zusätzlich zu seiner derzeitigen Notierung an der New York Stock Exchange erfolgen. Der geplante Zusammenschluss mit dem Lebensmittelgeschäft von Unilever soll bis Mitte 2027 abgeschlossen sein, teilte McCormick mit. Es wird erwartet, dass dadurch ein Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als 65 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden entsteht.

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Für Unilever ist die Vereinbarung mit McCormick Teil eines großen Strategiewechsels. Das Unternehmen möchte sich künftig auf Beauty-, Körperpflege- und Haushaltsprodukte konzentrieren. Der Zusammenschluss der Lebensmittelgeschäfte habe jedoch einige Investoren des in London ansässigen Unternehmens Unilever misstrauisch gemacht, sagten Analysten. Sie seien skeptisch, Aktien eines großen börsennotierten US-Lebensmittelunternehmens zu halten.

Für die Investoren von McCormick bedeutet die Transaktion eine große Veränderung. Sie könnten von der Beteiligung an einem überschaubaren Gewürz- und Aromenunternehmen zu Anteilseignern eines riesigen Lebensmittelkonzerns werden. Als die geplante Transaktion zwischen Unilever und McCormick angekündigt wurde, fielen die Aktien beider Unternehmen um rund 5 Prozent.

Die Entscheidung von McCormick, eine Londoner Börsennotierung voranzutreiben, ziele darauf ab, Kapitalflüsse zu erleichtern, teilte das Unternehmen mit. Zudem solle die Liquidität für die Aktionäre gestärkt werden. Das kombinierte Unternehmen plant zudem einen internationalen Hauptsitz. Es möchte eine bedeutende Präsenz in den Niederlanden aufrechterhalten, wo Unilever tiefe Wurzeln hat.

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Ebenfalls am Donnerstag teilte McCormick mit, dass es sein Geschäft für das kombinierte Unternehmen in vier Geschäftsbereiche umstrukturiert hat. Diese sind das Konsumentengeschäft in Nord- und Südamerika (Americas), das internationale Konsumentengeschäft, der globale Food-Service und globale Aromen. Dies markiert eine Aufteilung des Konsumentengeschäfts in zwei geografische Bereiche.

Die Unilever-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 1,86 Prozent tiefer bei 45,28 Pfund.

DJG/DJN/uxd/sha

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DOW JONES

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images, Ari_Achmad Rizal / Shutterstock.com

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22.07.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
07.07.26 Unilever Overweight Barclays Capital
06.07.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
30.06.26 Unilever Kaufen DZ BANK