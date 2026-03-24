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Strategische Expansion

Merck & Co. steht vor Milliarden-Übernahme im Biotech-Sektor - So reagieren die Aktien

25.03.26 09:38 Uhr
Milliarden-Deal im Anflug? Merck & Co-Aktie vor großem Zukauf - NYSE-Aktien im Blick | finanzen.net

Merck & Co. soll eine milliardenschwere Übernahme im Biotech-Sektor prüfen. Details zur strategischen Passung bleiben jedoch unklar.

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• Bericht über mögliche Milliarden-Übernahme von Merck & Co.
• Fokus auf Pipeline nach Keytruda
• Strategische Logik wirft Fragen auf

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Der US-Pharmakonzern Merck & Co. forciert seine Wachstumsstrategie durch eine milliardenschwere Akquisition. Wie die Financial Times und die Nachrichtenagentur Bloomberg berichten, befindet sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Verhandlungen zur Übernahme des Biotech-Spezialisten Terns Pharmaceuticals. Mit einem geschätzten Transaktionswert von rund 6 Milliarden US-Dollar signalisiert Merck damit deutlich seinen Anspruch, die Marktführerschaft im Bereich der Krebsmedizin auch im nächsten Jahrzehnt zu verteidigen. Eine offizielle Vereinbarung könnte laut Insidern bereits zur Wochenmitte verkündet werden.

Strategische Antwort auf auslaufende Patente

Der Hauptantrieb für diesen massiven Zukauf ist die langfristige Sicherung der Umsatzströme. Mercks derzeitiges Flaggschiff, die Immuntherapie Keytruda, ist das weltweit meistverkaufte Medikament, steht jedoch in den kommenden Jahren vor dem Verlust des Patentschutzes. Um den drohenden Umsatzrückgang durch Biosimilars abzufedern, setzt der Konzern auf eine aggressive Akquisitionsstrategie. Erst im Jahr 2025 hatte Merck mit Verona Pharma und Cidara Therapeutics zwei milliardenschwere Übernahmen in den Bereichen Atemwegs- und Infektionserkrankungen gestemmt. Die nun angestrebte Einverleibung von Terns Pharmaceuticals soll eine weitere Lücke in der Pipeline schließen und neue Behandlungspfade eröffnen.

Fokus auf zielgerichtete Therapien und kleine Moleküle

Terns Pharmaceuticals mit Sitz in Kalifornien kommt aktuell auf eine Marktkapitalisierung von rund 4,4 Milliarden US-Dollar und hat sich in der Fachwelt vor allem durch die Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen (Small Molecules) einen Namen gemacht. Besonderes Aufsehen erregte das Unternehmen zuletzt mit erfolgreichen Studienergebnissen zu einem Medikament gegen chronische myeloische Leukämie (Blutkrebs). Während viele moderne Krebstherapien auf komplexen Antikörpern basieren, bieten die Ansätze von Terns den Vorteil einer potenziell einfacheren Verabreichung. Laut Berichten von Investing.com ist Merck besonders an den Projekten interessiert, die darauf abzielen, Resistenzen bei bestehenden Therapien zu überwinden - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in der modernen Onkologie.

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Die Zukunft der kombinierten Forschung

Sollten die Verhandlungen, wie von Insidern erwartet, kurzfristig abgeschlossen werden, entstünde ein neues Kraftzentrum für die Medikamentenentwicklung. Durch die Kombination von Mercks globaler Infrastruktur für klinische Studien und der agilen Innovationskraft von Terns Pharmaceuticals könnte die Entwicklung neuer Krebshilfsmittel massiv beschleunigt werden. Für Patienten weltweit bedeutet dies die Hoffnung auf schnellere Zulassungen von Therapien, die präziser auf individuelle Krankheitsbilder zugeschnitten sind, während Merck seine Position als technologischer Vorreiter im globalen Wettbewerb festigt.

So reagieren die Aktien

Ein Deal dieser Größenordnung, der voraussichtlich als Barübernahme abgewickelt wird, unterstreicht die enorme Liquidität der großen Player im Pharmasektor. An der Börse werden die Neuigkeiten aber unaufgeregt zur Kenntnis genommen: Die Merck & Co.-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NYSE zeitweise 0,63 Prozent höher bei 117,10 US-Dollar, bei der Aktie von Terns Pharmaceuticals ist vorbörslich ein kräftiges Plus von 13,32 Prozent auf 56,66 US-Dollar zu sehen. Da eine endgültige Vereinbarung noch nicht erreicht ist, bleibt ein Scheitern der Gespräche in letzter Minute jedoch möglich.

Claudia Stephan, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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29.10.2019Merck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.09.2019Merck NeutralJP Morgan Chase & Co.
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