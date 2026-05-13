Stellantis-Aktie etwas leichter: Peugeot- und Jeep-Stromer sollen in China vom Band laufen
Stellantis hat eine Vereinbarung mit der chinesischen Dongfeng Group geschlossen.
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Die beiden Konzerne wollen Elektroautos der Stellantis-Marken Peugeot und Jeep in China produzieren, wie die Unternehmen mitteilten. Insgesamt werden rund 1 Milliarde Euro investiert, wobei Stellantis rund 130 Millionen Euro beiträgt.
Zwei neue Peugeot-Elektroautos sollen in dem gemeinsam betriebenen Werk in Wuhan ab 2027 vom Band rollen. Außerdem sollen zwei elektrische Jeep-Modelle produziert werden.
Stellantis vertieft derzeit seine Partnerschaften mit chinesischen Autobauern. Vergangene Woche hat der Konzern Pläne bekanntgegeben, gemeinsam mit dem chinesischen Autobauer Leapmotor zwei Modelle in Spanien zu produzieren.
Im Pariser Handel am Freitag zeigt sich die Stellantis-Aktie zeitweise 0,16 Prozent schwächer bei 6,688 Euro.
DJG/DJN/mgo/gos
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