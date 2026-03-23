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Strategischer Rückzug?

Bayer-Aktie schwach: Großaktionär trennt sich von Aktien im dreistelligen Millionenwert

24.03.26 13:56 Uhr
Bayer-Aktie mit Verlusten: Großinvestor wirft wohl das Handtuch | finanzen.net

Der aktivistische Investor Inclusive Capital hat den Verkauf seines Aktienpakets am Leverkusener DAX-Konzern vollzogen.

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Aktien
Bayer
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• Platzierung von rund 8,5 Millionen Anteilscheinen durch JPMorgan Chase
• Aktivistischer Investor Jeff Ubben forcierte zuvor den Managementwechsel an der Konzernspitze
• Bayer kämpft weiterhin mit hohen Schulden und weitreichenden Rechtsrisiken in den USA

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Platzierung am Kapitalmarkt: JPMorgan Chase orchestriert wohl Bayer-Anteilsverkauf

Der aktivistische Investor Inclusive Capital Partners hat sich von seinem Engagement bei der Bayer AG getrennt. Wie aus den nun vorliegenden Verkaufsbedingungen hervorgeht, veräußerte die von Jeff Ubben gegründete Investmentgesellschaft rund 8,5 Millionen Anteilsscheine, was einem Anteil von 0,9 Prozent entspricht. Die Platzierung wurde von JPMorgan Chase zu einem Preis von je 37,45 Euro durchgeführt, woraus ein Erlös von insgesamt 318 Millionen Euro resultierte. Da die Aktie am Montag noch bei 38,47 Euro schloss, erfolgte der Verkauf mit einem entsprechenden Abschlag.

Rolle von Jeff Ubben: Vom Antreiber zum Aussteiger

Inclusive Capital war Anfang 2023 mit hohen Ambitionen bei dem deutschen Traditionsunternehmen eingestiegen und galt als maßgeblicher Treiber für den vorzeitigen Abgang des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann sowie die Berufung eines externen Nachfolgers. Jeff Ubben, der laut Reuters als einer der profiliertesten aktivistischen Investoren an der Wall Street gilt, forderte wiederholt eine tiefgreifende strategische Neuausrichtung und drängte auf eine Aufspaltung der Sparten. Obwohl Bayer Ubben 2024 mit einem Mandat bis 2028 in den Aufsichtsrat berief, zeichnete sich der Rückzug bereits länger ab. Das Wall Street Journal berichtete schon 2023, dass Ubben seine auf soziales Investieren fokussierte Firma schließt und begonnen hat, die Fonds abzuwickeln und Kapital an die Kommanditisten zurückzugeben.

Herausforderungen für Bayer-Chef Bill Anderson: Schuldenlast und US-Rechtsstreitigkeiten

Die strategische Entscheidung von Bill Anderson, die Überprüfung einer Aufspaltung zu pausieren, stieß am Kapitalmarkt auf ein geteiltes Echo. Während der Konzernumbau unter dem Schlagwort "Dynamic Shared Ownership" die Bürokratie abbauen soll, belasten die hohen Verbindlichkeiten und die fortwährenden Rechtsstreitigkeiten um glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel in den USA die Bilanz weiterhin schwer. Erst kürzlich gab das Unternehmen eine Gewinnprognose für das Jahr 2026 ab, die deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. In diesem schwierigen Umfeld hat Inclusive Capital nun die Reißleine gezogen, da eine schnelle Wertsteigerung durch strukturelle Veränderungen derzeit nicht absehbar scheint.

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Reaktion am Aktienmarkt: Bayer-Kurs unter Druck

Die Nachricht über den geplanten Anteilsverkauf durch einen prominenten Großinvestor belastet die Stimmung für die Papiere von Bayer unmittelbar. Im XETRA-Handel am Dienstag notiert die Aktie zeitweise mit einem Abschlag von 2,6 Prozent bei 37,47 Euro.

Marktteilnehmer dürften den Schritt als Signal mangelnden Vertrauens in eine zeitnahe Erholung des Aktienkurses werten.

Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock, Lukassek / Shutterstock.com

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18.02.2026Bayer NeutralUBS AG
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