Bayer-Aktie schwach: Großaktionär wohl kurz vor Ausstieg - Millionen Aktien vor Verkauf
Der aktivistische Investor Inclusive Capital bereitet laut Medienberichten den Verkauf seines Aktienpakets am Leverkusener DAX-Konzern vor.
Werte in diesem Artikel
• Platzierung von rund 8,5 Millionen Anteilscheinen durch JPMorgan Chase geplant
• Aktivistischer Investor Jeff Ubben forcierte zuvor den Managementwechsel an der Konzernspitze
• Bayer kämpft weiterhin mit hohen Schulden und weitreichenden Rechtsrisiken in den USA
Platzierung am Kapitalmarkt: JPMorgan Chase orchestriert wohl Bayer-Anteilsverkauf
Der aktivistische Investor Inclusive Capital Partners strebt offenbar einen Rückzug bei Bayer AG. Wie aus einem Bericht von Bloomberg News hervorgeht, plant die Investmentfirma unter der Leitung von Jeff Ubben die Veräußerung von etwa 8,5 Millionen Aktien im Rahmen einer von JPMorgan Chase begleiteten Platzierung. Basierend auf dem letzten Schlusskurs (23.03. 38,47 Euro) entspräche dieses Paket einem Marktwert von rund 327 Millionen Euro.
Rolle von Jeff Ubben: Vom Antreiber zum Aussteiger
Inclusive Capital war Anfang 2023 mit hohen Ambitionen bei dem deutschen Traditionsunternehmen eingestiegen und galt als maßgeblicher Treiber für den vorzeitigen Abgang des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Werner Baumann. Jeff Ubben, der laut Reuters als einer der profiliertesten aktivistischen Investoren an der Wall Street gilt, forderte in der Vergangenheit wiederholt eine tiefgreifende strategische Neuausrichtung des Konzerns. Insbesondere drängte er gemeinsam mit weiteren Anteilseignern darauf, eine Aufspaltung der verschiedenen Sparten von Bayer ernsthaft zu prüfen, um verborgene Werte für die Aktionäre zu realisieren. Der seit Juni 2023 amtierende Vorstandsvorsitzende Bill Anderson leitete zwar einen massiven Umbau der Managementstrukturen ein, legte die Pläne für eine kurzfristige Aufspaltung des diversifizierten Konzerns jedoch vorerst auf Eis.
Herausforderungen für Bayer-Chef Bill Anderson: Schuldenlast und US-Rechtsstreitigkeiten
Die strategische Entscheidung von Bill Anderson, die Überprüfung einer Aufspaltung zu pausieren, stieß am Kapitalmarkt auf ein geteiltes Echo. Während der Konzernumbau unter dem Schlagwort "Dynamic Shared Ownership" die Bürokratie abbauen soll, belasten die hohen Verbindlichkeiten und die fortwährenden Rechtsstreitigkeiten um glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel in den USA die Bilanz weiterhin schwer. Erst kürzlich gab das Unternehmen eine Gewinnprognose für das Jahr 2026 ab, die deutlich hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. In diesem schwierigen Umfeld scheint Inclusive Capital nun die Reißleine zu ziehen, da eine schnelle Wertsteigerung durch strukturelle Veränderungen derzeit nicht absehbar ist.
Reaktion am Aktienmarkt: Bayer-Kurs unter Druck
Die Nachricht über den geplanten Anteilsverkauf durch einen prominenten Großinvestor belastet die Stimmung für die Papiere von Bayer unmittelbar. Im XETRA-Handel am Dienstag notiert die Aktie zeitweise mit einem Abschlag von 3,26 Prozent bei 37,21 Euro.
Marktteilnehmer dürften den Schritt als Signal mangelnden Vertrauens in eine zeitnahe Erholung des Aktienkurses werten.
Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net
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