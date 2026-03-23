Strategischer Vorteil

Der Nahost-Konflikt treibt die Ölpreise nach oben und spült Berkshire Hathaway Milliarden in die Kasse. Dabei entwickelt sich ein lange kritisiertes Investment zu einem strategischen Erfolg.

• Berkshire verdient rund 2 Milliarden Dollar durch steigende Ölpreise infolge des Iran-Konflikts

• Occidental Petroleum wird zum entscheidenden Hebel im Portfolio

• Energie-Investments stabilisieren das Portfolio in turbulenten Marktphasen

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Mit dem Jahreswechsel endete Warren Buffetts Engagement als CEO von Berkshire Hathaway im stolzen Alter von 95 Jahren. Doch auch rund drei Monate nach Ausscheiden des Starinvestors wirkt seine Strategie nach und verschafft dem Unternehmen im jüngst entflammten Nahost-Konflikt einen entscheidenden Vorteil.

Plötzlich im Vorteil: Wie der Iran-Konflikt Buffetts Wette dreht

Die militärische Auseinandersetzung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran hat die globalen Energiemärkte erschüttert. Binnen weniger Wochen ist der Ölpreis auf bisher unbekannte Höhen gestiegen. Während weltweit Aktien abrauschen, hält sich Berkshire Hathaway in der Ölkrise überraschend stabil.

Grund dafür ist vor allem die Position bei Occidental Petroleum, die sich als äußerst profitabel erwiesen hat. Einem Bericht von MarketWatch zufolge konnte das Buffett-Unternehmen durch die Kursbewegungen rund 2 Milliarden US-Dollar an Wertzuwachs verbuchen, obwohl das Investment lange kritisiert wurde.

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Occidental als Schlüsselposition im Berkshire-Portfolio

Dass ausgerechnet Occidental Petroleum in dieser Situation zur tragenden Säule wird, ist kein Zufall, sondern Ergebnis einer gezielten strategischen Positionierung. Während viele Beteiligungen von Berkshire unter steigenden Energiepreisen leiden können, entwickelt sich die Öl-Wette in die entgegengesetzte Richtung und stabilisiert so das Gesamtportfolio.

Mit 264.941.431 gehaltenen Anteilen ist die Beteiligung an Occidental Petroleum eine der größten im Portfolio von Berkshire Hathaway, wie aus dem jüngsten 13-F Formular hervorgeht. Laut MarketWatch verfügt das Buffett-Unternehmen zusätzlich über Kaufrechte weiterer Anteile zu einem festgelegten Preis. Diese Struktur verstärkt die Hebelwirkung steigender Kurse und erklärt, warum gerade diese Position aktuell so stark ins Gewicht fällt.

Die Marktdaten unterstreichen diese Entwicklung. Seit Beginn des Iran-Konflikts ist die Aktie von Occidental Petroleum von 52,43 Dollar auf 60,31 Dollar gestiegen. Das entspricht einem Plus von 15,03 Prozent. Im gleichen Zeitraum verlor der S&P 500 3,75 Prozent, während der Dow Jones sogar 5,32 Prozent einbüßte. Die Zahlen zeigen, dass sich die Energieposition klar gegen den allgemeinen Markttrend entwickelt hat.

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MarketWatch weist darauf hin, dass Occidental im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern weniger stark auf Absicherungsgeschäfte setzt. Dadurch reagiert die Aktie sensibler auf steigende Ölpreise. In Phasen kräftiger Preisanstiege kann dies zu überdurchschnittlichen Kursgewinnen führen.

Milliarden-Effekt mit System: Warum Energie das Portfolio absichert

Dass sich diese Entwicklung nun auszahlt, ist eng mit Warren Buffetts langfristigem Investmentansatz verbunden. Die Entscheidung, stark in den Energiesektor zu investieren, fiel bereits vor seinem Rückzug als CEO und wurde damals teilweise kritisch gesehen, wie MarketWatch berichtet. Inzwischen zeigt sich jedoch, dass genau diese Wette in einem geopolitisch angespannten Umfeld ihre Stärke entfaltet.

"Die Wette auf Occidental erweist sich als nützlicher Diversifikator", schreibt MarketWatch-Autor Brett Arends. Gerade dieser Effekt dürfte Buffett bei seiner Entscheidung im Blick gehabt haben. Steigende Energiepreise, die viele andere Anlageklassen belasten, sorgen gleichzeitig für Wertzuwächse bei Ölunternehmen und gleichen Verluste im Portfolio zumindest teilweise aus.

Damit wird deutlich, dass es sich nicht um einen kurzfristigen Zufallstreffer handelt, sondern um eine strategische Absicherung, die über Buffetts Amtszeit hinausgeht. Seine Ausrichtung auf breit diversifizierte Beteiligungen, ergänzt um gezielte Positionen in zyklischen Sektoren wie Energie, entfacht in der aktuellen Marktlage ihre Wirkung.

Mehr als ein Einzelfall: Was Anleger daraus ableiten können

Die aktuelle Entwicklung bei Berkshire Hathaway verdeutlicht, wie stark einzelne Sektoren auf makroökonomische und geopolitische Veränderungen reagieren können. Laut MarketWatch geht es dabei weniger um kurzfristige Marktprognosen als um strukturelle Portfolioüberlegungen.

Energieaktien können in bestimmten Marktphasen eine stabilisierende Rolle einnehmen. Gleichzeitig bleibt ihre Entwicklung eng an externe Faktoren wie Rohstoffpreise und politische Konflikte gebunden. Die jüngsten Kursbewegungen rund um Occidental Petroleum zeigen, wie schnell sich die Bewertung eines Investments unter veränderten Rahmenbedingungen drehen kann.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net