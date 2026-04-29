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Strategischer Wachstumskurs

RTL-Aktie mit optischem Kursrutsch am Donnerstag - Warum sich Anleger nicht sorgen müssen

30.04.26 17:52 Uhr
13 % Minus bei der RTL-Aktie - doch der Absturz täuscht | finanzen.net

Die RTL-Aktie verliert am Donnerstag deutlich an Wert - doch der Rückgang ist vor allem technisch bedingt.

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• RTL mit Kursrückgang durch Dividendenabschlag
• Effekt rein technisch, nicht fundamental
• Fokus bleibt auf strategischer Entwicklung

Anleger der RTL Group blicken am Donnerstag auf ein tiefrotes Vorzeichen auf dem Kurschart. Die Aktie des Medienkonzerns verzeichnete im Handel auf XETRA einen deutlichen Kursrückgang von 13,59 Prozent und notierte schließlich bei 32,75 Euro. Auf den ersten Blick wirkt dieser Einbruch wie ein massiver Ausverkauf, doch die Ursache für die negative Performance ist technischer Natur und war im Markt bereits antizipiert worden.

Ex-Dividende-Handel sorgt für optischen Kursverlust

Der Hauptgrund für den zweistelligen Kursverlust ist der sogenannte Ex-Dividende-Handel. Da RTL am 30. April 2026 ihre Dividende in Höhe von 5,50 Euro für das vergangene Geschäftsjahr ausschüttet, wird der Betrag der Gewinnbeteiligung direkt vom Aktienkurs abgezogen - ein völlig normaler Vorgang am Kapitalmarkt, der den Wert der Aktie optisch drückt, während die Aktionäre im Gegenzug die entsprechende Gutschrift auf ihren Verrechnungskonten erhalten.

Langfrist-Strategie überzeugt viele Anleger

Während der Kurs technisch bedingt nachgibt, sorgte zuletzt eine fundamentale Nachricht für eine deutlich positivere Stimmung hinsichtlich der langfristigen Strategie. Die EU-Kommission hat grünes Licht für den Milliardenzukauf von Sky durch RTL gegeben. Dieser genehmigte Deal gilt als Meilenstein für die Konsolidierung des europäischen Medienmarktes. RTL plant, durch die Integration von Sky seine Position im hart umkämpften Streaming- und Pay-TV-Markt massiv zu stärken und Synergien zu nutzen, um den US-Giganten wie Netflix oder Disney+ die Stirn zu bieten.

Einordnung für Investoren

Für langfristig orientierte Anleger bietet der heutige Kursrückgang wenig Grund zur Beunruhigung, da der Substanzwert des Unternehmens durch den Dividendenabschlag nicht gemindert wird. Analysten weisen jedoch darauf hin, dass die Aktie nun zeigen muss, wie schnell sie die "Dividenden-Lücke" schließen kann. In einem freundlichen Marktumfeld gelingt es starken Titeln oft, einen Teil des Abschlags in den folgenden Handelswochen wieder aufzuholen. Wer über einen Neueinstieg nachdenkt, sollte neben der Dividendenhistorie vor allem die Wachstumsraten im digitalen Segment im Auge behalten, die maßgeblich für die künftige Bewertung der RTL-Gruppe sein werden.

'Wehmütig': So verabschieden sich die 'Punkt'-Shows bei RTL

Mit emotionalen Worten und vielen Menschen vor der Kamera haben sich die Macher der RTL-Sendungen "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" von ihren Zuschauern verabschiedet. Das große Team der Morgen-Shows traf sich zum Ende von "Punkt 8" am Donnerstag noch einmal im Studio, um Tschüss zu sagen. Die Sendungen wurden zum letzten Mal bei RTL gesendet. Das Video war später auf RTL.de zu sehen.

"Morgenfernsehen ist viel", hieß es in der letzten Anmoderation. "Morgenfernsehen, das ist ein unglaubliches Team, und das sind viele Menschen hinter den Kulissen. Und deswegen zeigen wir die jetzt mal."

Zu Wort kamen etwa ein Mitarbeiter aus der Regie und ein Redaktionsleiter. Es habe ihm immer Spaß gemacht, sagte er. "Jede Nacht, jeden Tag." Eine langjährige Mitarbeiterin sagte, der Moment fühle sich gerade traurig und wehmütig an.

Am kommenden Montag (4. Mai) startet mit "Deutschland am Morgen" ein neues Nachrichtenmagazin bei RTL und ntv, das von 6.00 bis 9.00 Uhr zu sehen sein wird. Gesendet wird aus dem neuen, voll automatisierten ntv-Studio. Die bisherigen Frühmagazine "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" gehen in dem neuen Format auf.

RTL hatte im Januar erklärt, dass bei RTL News rund 230 Arbeitsplätze wegfallen. "In einem herausfordernden Marktumfeld" richte man "Marken, Inhalte und Prozesse konsequent neu aus".

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

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Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Eric Streichen

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