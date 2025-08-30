Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) verteuert sich am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 343,61 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 343,61 USD zu. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 344,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 334,93 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 591.611 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 57,98 Prozent zulegen. Bei 113,79 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 66,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,60 USD, nach -0,57 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 114,49 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 111,44 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 30,49 USD je Aktie in den Strategy (ex MicroStrategy)-Büchern.

