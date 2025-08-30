Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 340,21 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf 348,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 334,93 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.768.754 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Bei 542,85 USD markierte der Titel am 22.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 59,56 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 113,79 USD. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 198,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 32,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) mit einem Umsatz von insgesamt 114,49 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,74 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 04.11.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 30,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt

Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus

Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC