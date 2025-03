Strategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger decken sich am Montagnachmittag mit Strategy ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Strategy gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Strategy konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 9,2 Prozent auf 278,90 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 9,2 Prozent auf 278,90 USD zu. In der Spitze gewann die Strategy-Aktie bis auf 295,03 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 293,60 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Strategy-Aktien beläuft sich auf 1.991.635 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (542,85 USD) erklomm das Papier am 22.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 94,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2024 Kursverluste bis auf 99,20 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy-Aktie damit 181,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Strategy am 05.02.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 120,70 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 124,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Strategy am 06.05.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Strategy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,385 USD ausweisen wird.

