Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochnachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 343,09 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 343,09 USD. In der Spitze legte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 344,50 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 341,63 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 246.258 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Bei 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 58,22 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 113,79 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Verlust von 66,83 Prozent wieder erreichen.

Am 31.07.2025 legte Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,60 USD, nach -0,57 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 114,49 Mio. USD im Vergleich zu 111,44 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 04.11.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 30,50 USD fest.

Redaktion finanzen.net

