Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Strategy (ex MicroStrategy)

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 324,53 USD abwärts.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,9 Prozent auf 324,53 USD ab. In der Spitze fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 324,23 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 327,18 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 316.830 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Bei einem Wert von 542,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). 67,27 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 178,00 USD am 11.10.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 82,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 32,60 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 114,49 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 111,44 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -0,316 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

