Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit
Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA
Kursentwicklung

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Strategy (ex MicroStrategy)

09.10.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 324,53 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
280,70 EUR -2,60 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,9 Prozent auf 324,53 USD ab. In der Spitze fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 324,23 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 327,18 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 316.830 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Bei einem Wert von 542,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). 67,27 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 178,00 USD am 11.10.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 82,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 32,60 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 114,49 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 111,44 Mio. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Verlust von -0,316 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als nachzuahmen

Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet

In eigener Sache

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
