Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Profil
Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

12.11.25 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 232,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
194,70 EUR -6,10 EUR -3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 232,60 USD. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 234,84 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 233,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 272.487 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 22.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,85 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 133,38 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 219,80 USD am 08.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 5,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 128,69 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116,07 Mio. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 4,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Strategy-Aktie zieht kräftig an: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen

Ausblick: Strategy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet

In eigener Sache

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
mehr Analysen