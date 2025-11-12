DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.358 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1587 ±0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.193 +1,6%
Profil
Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend im Minusbereich

12.11.25 20:23 Uhr
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend im Minusbereich

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 222,51 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr ging es für die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 222,51 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 221,72 USD. Bei 233,67 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.416.099 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Bei 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 143,97 Prozent zulegen. Am 08.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 219,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 1,22 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus.

Am 30.10.2025 äußerte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 8,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Strategy (ex MicroStrategy) noch ein Gewinn pro Aktie von -1,72 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 128,69 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 116,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,08 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
