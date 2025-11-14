Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag leichter

So bewegt sich Strategy (ex MicroStrategy)

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 200,82 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,7 Prozent auf 200,82 USD. Zwischenzeitlich weitete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 196,55 USD aus. Bei 200,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.712.332 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 63,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 196,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,13 Prozent.

Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 128,69 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 116,07 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 03.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,08 USD fest.

