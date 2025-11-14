DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.976 +0,5%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,38 +2,0%Gold4.091 -1,9%
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren fliehen am Freitagabend aus Strategy (ex MicroStrategy)

14.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,4 Prozent auf 197,24 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
173,10 EUR -6,00 EUR -3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,4 Prozent auf 197,24 USD. In der Spitze fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 194,60 USD. Bei 200,48 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.830.667 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 22.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD an. 175,22 Prozent Plus fehlen der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2025 bei 194,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 1,34 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 128,69 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 116,07 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 03.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,08 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

In eigener Sache

mehr Analysen