Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 334,06 USD ab.

Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 334,06 USD ab. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie sank bis auf 330,93 USD. Bei 335,66 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.013.530 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 542,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,58 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Am 31.07.2025 äußerte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Strategy (ex MicroStrategy) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,57 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 114,49 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 111,44 Mio. USD umgesetzt.

Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn in Höhe von 30,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

